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Стояла на улице, одетая лишь в носочки и подгузник: добрый человек спас двухлетнюю девочку

© LETA 25 февраля, 2025 16:02

ЧП и криминал 0 комментариев

В конце прошлой недели в Государственную полицию поступила информация о том, что в Прекуле по улице гуляет двухлетняя девочка, одетая только в носочки и подгузник, – сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва.

В пятницу, 21 февраля, около 11:30 сотрудники полиции получили вызов в медицинское учреждение, куда была доставлена девочка, найденная на улице. Полицейские прибыли в больницу, где встретили мужчину, который заметил ребенка и незамедлительно принял меры.

Мужчина ехал на своем автомобиле и возле магазина в Прекуле увидел двухлетнюю девочку, которая была одета лишь в носочки и подгузник, бегала и кричала. Он завернул ее в свою куртку и отправился искать помощь.

В больницу прибыла и мать девочки. Она объяснила, что вся семья спала днем, а дочь, вероятно, проснулась, открыла незапертые двери и вышла на улицу. О том, что ребенка нет дома, женщина узнала от соцработника и полиции.

Против матери ребенка начат административный процесс за невыполнение родительских обязанностей, ведется выяснение обстоятельств. Материалы будут переданы в Административную комиссию, которая примет решение. Как полагается в подобных ситуациях, полиция уведомила социальную службу и опекунский суд.

Правоохранители поблагодарили неравнодушного мужчину, который не остался в стороне и оперативно помог ребенку. Полиция призывает граждан сообщать о подобных случаях, звоня по номеру 112. Полицейские подчеркивают, что одна из важнейших обязанностей родителей – заботиться о жизни и безопасности ребенка.

Как подтвердила агентству LETA исполняющая обязанности руководителя Социальной службы Южнокурземского края Оксана Стреле, девочка вернулась в семью к родителям. По ее словам, у семьи нет проблем с зависимостями, но она находится в поле зрения Социальной службы и ранее сотрудничала по вопросам социальных трудностей.

Стреле отметила, что родители не всегда осознают риски, даже если оставляют ребенка без присмотра на короткое время. Она призвала запирать двери и убирать ключи в недоступное для ребенка место, чтобы он не мог выйти из дома без ведома взрослых.

Стреле поблагодарила мужчину, который заметил девочку и немедленно оказал ей помощь. Она также призвала людей не оставаться равнодушными и сообщать в Социальную службу, если есть подозрения, что какой-то семье нужна помощь.

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