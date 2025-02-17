«Ставки слишком высоки»: от президента требуют вмешаться и заставить правительство работать

В быстро меняющейся мировой и европейской ситуации в сфере безопасности необходимы четкие, немедленные и эффективные действия правительства по укреплению безопасности Латвии, считают политики.

В заявлении говорится, что текущая работа правительства совершенно не соответствует современным вызовам. Она критически медлительна, забюрократизирована, лишена решительности и адекватного понимания угроз внешней среды. Ситуацию усугубляют противоречивые заявления и решения членов правительства. В результате Латвия отстает и остается неготовой во многих ключевых вопросах безопасности.

Руководитель фракции AS в Сейме Эдгарс Таварс:

"Мешканье правительства должно наконец прекратиться. У нас нет ни малейшей уверенности, что правительство способно само собраться и действовать в соответствии с вызовами времени. Поэтому мы призываем Президента Латвии вмешаться и заставить правительство работать. Ставки слишком высоки, а промедление непростительно."

Депутаты считают, что в повестку такого заседания должны быть включены следующие вопросы:

- меры по усилению военного потенциала, дополнительное финансирование и его источники;

- наращивание мощностей военной промышленности;

- завершение системы гражданской обороны;

- укрепление безопасности, экономики и социальной сферы приграничных регионов;

- усиление экономики и повышение ее устойчивости;

- энергетическая политика, соответствующая интересам национальной безопасности;

- пересмотр государственных расходов и их приоритетное направление на безопасность и оборону;

- более широкое вовлечение общества в вопросы национальной обороны;

- согласованная и координированная внешняя политика.

Политики призывают Президента Латвии созвать внеочередное заседание правительства и дать Кабинету министров четкие и конкретные поручения с определенными сроками и ответственными лицами. По их мнению, такое заседание должно быть проведено в кратчайшие сроки.