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США отзывают сотрудников представительств на Ближнем Востоке

Редакция PRESS 12 июня, 2025 09:12

Мир 0 комментариев

На фоне растущей напряженности вокруг Ирана Вашингтон возвращает на родину сотрудников диппредставительств США в некоторых странах Ближнего Востока, пишут в четверг, 12 июня, агентство AFP и американское онлайн-издание Axios.

Президент США Дональд Трамп объясняет этот шаг тем, что Ближний Восток "может стать опасным местом", цитирует AFP заявление главы американского государства, сделанное им 11 июня по ходу посещения мюзикла "Униженные и оскорбленные" в Центре исполнительных искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. " Очень просто: Тегерану просто нельзя иметь ядерного оружия. Мы этого не допустим", - пояснил тогда Трамп журналистам.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что США отзывают сотрудников своих диппредставительств в Кувейте и Бахрейне. Кроме того, по данным одного неназванного представителя правительства США, на которого ссылается AFP, "из соображений безопасности" США сокращает число сотрудников посольства в Ираке.

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За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

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Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

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Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

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Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

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