США отзывают сотрудников представительств на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп объясняет этот шаг тем, что Ближний Восток "может стать опасным местом", цитирует AFP заявление главы американского государства, сделанное им 11 июня по ходу посещения мюзикла "Униженные и оскорбленные" в Центре исполнительных искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. " Очень просто: Тегерану просто нельзя иметь ядерного оружия. Мы этого не допустим", - пояснил тогда Трамп журналистам.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что США отзывают сотрудников своих диппредставительств в Кувейте и Бахрейне. Кроме того, по данным одного неназванного представителя правительства США, на которого ссылается AFP, "из соображений безопасности" США сокращает число сотрудников посольства в Ираке.