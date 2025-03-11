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США немедленно возобновляют оказание помощи Украине: итоги переговоров в Саудовской Аравии (дополнено 21:20)

© Deutsche Welle 11 марта, 2025 20:37

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США немедленно возобновляют оказание помощи Украине. А Украина поддерживает предложение США о 30-дневном перемирии с Россией, сообщает Deutsche Welle.

Это следует из совместного заявления сторон, распространенного по итогам переговоров американский и Украинской делегаций, прошедших во вторник, 11 марта, в городе Джидда в Саудовской Аравии. Кроме того, США немедленно снимут паузу в обмене с Украиной разведданными.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина "выразила готовность" принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон при принятии и одновременном выполнении Россией. "США сообщат РФ, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

Делегации также обсудили обмен военнопленными между Киевом и Москвой и возвращение принудительно перемещенных украинских детей, сообщил Ермак. США обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России, добавил глава офиса президента Украины.

По итогу переговоров Украины и США в Саудовской Аравии стороны также договорились как можно быстрее заключить соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых.

По информации издания Financial Times, переговоры не планируется продолжать во второй день.

Госсекретарь США: Мяч на стороне России

Переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии прошли продуктивно, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

"Я могу заверить вас и всех здесь, среди американцев, что новости, которые мы получили с этой встречи <...> позитивны, а встреча продуктивна", - сказала она.

Советник президента США Майк Уолтц заявил, что намерен в ближайшее время пообщаться с российскими представителями, чтобы обсудить результаты переговоров с Украиной и прекращение огня.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что мяч теперь на стороне России.  Он указал, что перемирие вступит в силу в случае положительного ответа России. Затем, по словам госсекретаря, должны начаться мирные переговоры.

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