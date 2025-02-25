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«США не слишком-то волнует судьба Европы»: Мерц хочет сделать её сильной и независимой

Редакция PRESS 25 февраля, 2025 11:55

Мир 0 комментариев

Победитель немецких выборов не теряет надежды на дружбу с США, но называет приоритом стратегическую автономию Европы. До сих пор Берлин сдержанно относился к идее стратегической автономии Европы, но после победы христианских демократов на досрочных выборах, лидер ХДС и будущий канцлер Фридрих Мерц назвал сильную Европу, независимую от решений, принимаемых в Вашингтоне, своим "абсолютным приоритетом".

По мнению Фридриха Мерца, Германия должна подготовиться "к худшему сценарию": жизни без ядерного щита США.

"Я никогда бы не подумал, что мне придётся сказать нечто подобное на теледебатах, но после высказываний Дональда Трампа на прошлой неделе становится ясно, что новую американскую администрацию не слишком-то волнует судьба Европы", – заявил лидер ХДС в эфире государственного немецкого телевидения в ночь выборов.

Для такого "убеждённого атлантиста", как Мерц, который долгие годы работал юристом в американских фирмах, это важный сигнал. Новое немецкое правительство будет готово укрепить франко-немецкий тандем и вместе с Эммануэлем Макроном продвигать увеличение расходов стран ЕС на оборону.

Гесине Вебер, аналитик Германского фонда Маршалла (GMF): "Недавние шаги президента Трампа в отношении Украины заставили Мерца полностью пересмотреть свой подход к этому вопросу. Так что услышать от будущего немецкого канцлера или очень вероятного кандидата на этот пост заявление о том, что Европа должна быть более независимой от США, когда речь идёт о её безопасности, – это определённо новое событие, но я думаю, что оно будет очень хорошо воспринято во многих других европейских странах, особенно во Франции. И это также очень хорошо согласуется с повесткой дня нового состава Еврокомиссии по безопасности и обороне".

Единой Европе только на руку стабильная Германия с работоспособной правящей коалицией будет проще. К тому же Париж также просит закупать больше европейского оружия, но Макрона не всегда слышат партнёры.

Однако, когда дело дойдёт до Украины, Фридриху Мерцу придётся столкнуться с внутренней оппозицией: ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD), которая добилась исторического успеха, став второй по представительности партией в Бундестаге, выступает против поддержки Киева, повторяет тезисы Трампа о скорейшем перемирии и требует для Германии роли нейтрального посредника.

Гезине Вебер: "Существует консенсус относительно необходимости того, что Украина – это приоритет, а также относительно того, что финансирование Украины должно продолжаться. В краткосрочной перспективе AfD, скорее всего, не сможет повлиять на поддержку, поскольку в парламенте существует широкое большинство. Однако AfD может, конечно, повлиять на общественную дискуссию в Германии как крупнейшая оппозиционная партия, и тогда мы сможем увидеть, скажется ли это на общественной поддержке Украины".

Внеочередной самммит Евросовета состоится 6 марта. Нет уверенности, что именно Мерц будет представлять на нём Германию, поскольку переговоры о формировании нового коалиционного правительства продлятся точно не одну неделю.

"Если победят те, кто действительно сделает своим девизом не просто "Америка прежде всего", а "Америка в одиночку", то всем нам будет трудно", – заявил Мерц журналистам в понедельник на своей первой после выборов пресс-конференции. "Но я не теряю надежды на то, что нам удастся сохранить трансатлантические отношения", – подытожил он.

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