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США не исключают возможность ядерного удара по иранскому объекту в Фордо: СМИ

Редакция PRESS 20 июня, 2025 14:33

Мир 0 комментариев

Иранский завод по обогащению урана в Фордо: вид из космоса.

США рассматривают различные варианты нанесения удара по иранскому ядерному объекту в Фордо, включая применение тактического ядерного оружия. Об этом сообщила корреспондент Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на источник в Белом доме. При этом, по словам собеседника, американские военные по-прежнему уверены в способности современных противобункерных бомб справиться с задачей без использования ядерного вооружения.

Таким образом, в администрации бывшего президента Дональда Трампа опровергли публикацию The Guardian, в которой утверждалось, что военные считают ядерный удар единственным эффективным способом уничтожить подземный завод. Согласно Axios, сам Трамп высказывал сомнения в том, что сверхмощная бомба GBU-57 (весом 13,6 тонны) способна гарантированно разрушить укреплённый объект, расположенный на глубине 90 метров.

Как отмечает Wall Street Journal, Трамп одобрил план возможного удара по Ирану ещё 17 июня, однако окончательное решение пока не принято. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что решение может быть озвучено в течение двух недель. По её словам, США контролируют воздушное пространство над Ираном и знают местонахождение аятоллы Али Хаменеи, хотя на его устранение планов нет.

В ответ на это верховный лидер Ирана заявил, что страна не отступит перед давлением. «Любое американское военное нападение приведёт к серьёзным последствиям. Иран будет решительно сопротивляться как навязанной войне, так и навязанному миру», — подчеркнул Хаменеи.

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