США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа

США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного и постоянного прекращения огня в Газе, поскольку она не связана с освобождением заложников.

В резолюции также не осуждается смертоносная атака ХАМАС на юге Израиля 7 октября 2023 года и не говорится, что радикальная группировка должна разоружиться и уйти из Газы - два других требования США.

14 других членов Совбеза, состоящего из 15 государств, проголосовали за резолюцию, в которой гуманитарная ситуация в Газе также характеризуется как "катастрофическая" и содержится призыв к Израилю снять все ограничения на доставку помощи 2,1 миллионам палестинцев, проживающих на этой территории.

"Соединенные Штаты ясно дали понять, что не поддержат никакую меру, которая не осуждает ХАМАС и не призывает ХАМАС разоружиться и покинуть Газу. Эта резолюция подорвет дипломатические усилия по достижению прекращения огня, отражающего реальное положение дел на местах, и придаст силы ХАМАС", - заявила перед голосованием исполняющая обязанности постпреда США в ООН Дороти Ши.

Постпред Израиля в ООН Данни Данон обратился к членам Совбеза, проголосовавшим за проект: "Вы выбрали умиротворение и покорность. Вы выбрали путь, который не ведет к миру. Только к еще большему террору".