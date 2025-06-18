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США готовы присоединиться к операции Израиля против Ирана в течении 48 часов: ABC News

Редакция PRESS 18 июня, 2025 10:50

Мир 0 комментариев

США рассматривают возможность участия в военной операции Израиля против Ирана. Как сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом совещания президента Дональда Трампа с советниками по национальной безопасности, решение может быть принято в течение ближайших 24–48 часов. По словам собеседников телеканала, это время отведено на попытку дипломатического урегулирования. В противном случае, США могут прибегнуть к силовому сценарию.

Информацию о рассмотрении участия американских войск подтвердил также высокопоставленный источник CNN в администрации. По данным The Jerusalem Post, в случае начала операции приоритетной целью США станет иранский ядерный объект в Фордо. Издание также сообщает, что Трамп уже принял решение о возможном военном ударе, если Иран откажется от соглашения, предполагающего сворачивание его ядерной программы.

При этом, как отмечает CBS News, среди советников американского президента нет единства по иранскому вопросу. Источники ABC News утверждают, что в Белом доме по-прежнему надеются вернуть Тегеран за стол переговоров и добиться соглашения о полном отказе от обогащения урана.

Если Иран согласится на диалог, встреча на высоком уровне с участием спецпосланника Стива Уиткоффа и вице-президента Джей Ди Вэнса может состояться уже на этой неделе, уточняет ABC News. Накануне Трамп опубликовал серию резких заявлений в своей соцсети Truth Social, назвав верховного лидера Ирана Али Хаменеи «легкой мишенью» и призвав к безоговорочной капитуляции Тегерана.

По данным The New York Times, американские военные базы на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности. В регионе размещено свыше 40 тысяч военнослужащих США.

Ранее Вашингтон и Тегеран провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, касающихся ядерной программы Ирана. Шестой раунд, запланированный на 15 июня в Маскате, был отменен после израильской атаки на иранскую территорию.

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