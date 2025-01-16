Срочно. Туск: «Российские спецслужбы готовили серию терактов в самолётах по всему миру»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российские спецслужбы готовили серию террористических актов в самолётах различных авиакомпаний по всему миру. Он рассказал об этом на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, сообщает издание Politico.

Подробностей Туск не привёл, но возможно, в ближайшее время появится больше информации.

Ранее издание The New York Times сообщило, что американская разведка предупреждала Белый дом об угрозе: будто российские спецслужбы планируют установить взрывные устройства на грузовых самолётах, следующих в США.