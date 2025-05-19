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Спустя две недели поисков в Даугаве удалось найти тело Яниса Гайлитиса

Редакция PRESS 19 мая, 2025 14:32

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Тело упавшего с лодки в Даугаву на Румбуле водителя неотложки Яниса Гайлитиса нашли 19 мая, спустя более двух недель поисков. Это подтвердила сестра жены Яниса Лаума Спрога-Янковича.

После эмоциональной публикации сестры пропавшего Яниса в соцсетях, на его поиски вышли многие волонтеры. 

«В минувшие выходные и праздничные дни было 84 человека, активно участвующих в поисках — как на воде, так и вдоль берегов Даугавы. Мы использовали дроны, эхолоты и лодки. Провели реконструкцию происшествия. Нам очень помогает Виестурс, живущий у берега Даугавы, который раньше участвовал в спасательных операциях и, кстати, спас одного из находившихся в лодке. Он — сильный, опытный человек, который бросился на помощь на гребной лодке. Также выживший Игорь помог нам восстановить ход событий. Мы поняли, что изначально поиски велись в неправильном месте — лодка перевернулась и дрейфовала дальше. Все это мы выяснили самостоятельно — опросили спасателя, провели расчеты, измерения и передали информацию спасательным службам. Для них это была абсолютно новая информация», - ранее рассказывала Лаума о ходе поисков.

Сестра искренне поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках её брата.

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