Спецпосланник президента США Уиткофф вылетел в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию. В пятницу, 11 апреля, возможна его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, а также на данные онлайн-службы слежения за авиасообщением Flightradar.

Издание отмечает, что это будет третья встреча Уиткоффа и Путина после того, как президент США Дональд Трамп выступил с инициативами по урегулированию в Украине.

Самолет, который связывают со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, прибыл в Россию, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на авиационные службы.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Никаких подробностей о возможной встрече Уиткоффа с Путиным Axios не приводит. В то же время издание отмечает, что Трамп разочарован отсутствием прогресса в переговорах по войне в Украине, и его "взбесили" комментарии Путина по поводу Украины. Если к концу месяца перемирие не будет достигнуто, Трамп может ввести дополнительные санкции против России, заявил один из источников Axios.