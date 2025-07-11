Спаслись чудом: пьяная мать за рулём везла трех маленьких детей

В понедельник после 15 часов полиция получила информацию о том, что из Екабпилса в направлении Ливаны едет автомобиль, совершая подозрительные маневры, в том числе несколько раз выезжая на встречную полосу. В Рожупской волости сотрудники полиции заметили автомобиль "Renault". На месте происшествия выяснилось, что мужчина, сообщивший о предполагаемом правонарушении, сам остановил машину.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что автомобилем управляла женщина 1983 года рождения. В ходе проверки полицейские зафиксировали, что женщина находилась под воздействием 2,8 промилле алкоголя. У полиции есть информация, что женщина продолжала употреблять алкоголь, находясь за рулем.

В машине также находились трое несовершеннолетних детей женщины. Поскольку женщина не могла обеспечить полноценный присмотр и безопасность детей в таком состоянии, полиция передала их на попечение другого члена семьи.

Женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов и доставлена в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело за управление или обучение управлению транспортным средством в состоянии опьянения более 1,5 промилле. Это наказывается лишением свободы на срок до одного года, временным лишением свободы или пробационным надзором с лишением права управлять транспортным средством на срок до пяти лет.

Против матери начат также административный процесс за присмотр за детьми в состоянии алкогольного опьянения, что может ограничить возможность обеспечения безопасности ребенка и защиты от возможных угроз его жизни и здоровью, если это совершено лицом, ответственным за присмотр за ребенком. Такое нарушение наказывается предупреждением или штрафом в размере до 210 евро.