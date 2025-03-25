«Спасибо учителю»: Кирсис назло Росликову похвалил того, кто заставил детей встать под гимн Украины?

Paldies Rīgas 71. vidusskolas vēstures skolotājam Andrejam Vasiļjevam par stingro morālo stāju,ko viņš nodod un māca saviem audzēkņiem! rosļikovi un līdzi bļāvēji nav un nebūs mūsu vērtību un godprātības kompass. Vēl viens nesekmīgs mēģinājums nomelnot, graut, pārrakstīt vēsturi. pic.twitter.com/8syYaxkSnD— Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) March 24, 2025
"Спасибо учителю истории Рижской средней школы №71 Андрею Васильеву за сильную нравственную позицию, которую он передает и учит своих учеников! Эти росликовы и близкие к ним крикуны не являются и не будут олицетворением наших ценностей и нравственного компаса. Очередная неудачная попытка оклеветать, подорвать, переписать историю", - написал мэр Риги Вилнис Кирсис на своей странице в социальной сети Х. Он также опубликовал фото из своего кабинета в Рижской думе, куда был приглашен для беседы педагог 71-ой школы.
"Герой, который победил детей... Мэр города Риги решил утереть мне нос и наградил учителя 71 школы. Отдельно указав меня - смотри, вот так вот!" - отреагировал на публикацию столичного градоначальника Алексей Росликов, депутат Сейма и лидер партии "Стабильности!". Он также отметил, что Рига - город для всех, и его мэр обязан уважать и принимать всех и его жителей, не разделяя на хороших и плохих.
Как сообщалось ранее, по латвийским соцсетям стало распространяться видео, на котором учитель 71-й рижской школы пытается заставить школьников вставать под гимн Украины, водя по классу мобильным телефоном и приговаривая: «Jūs pāradāt savas īstas sējas» («Показываете свои истинные лица»).
Что же произошло во время классного часа, разбирался и департамент образования, культуры и спорта Рижской думы. Там отмечают, что в этот день в школе проходили памятные мероприятия, связанные с третьей годовщиной полномасштабной войны в Украине. Девятиклассникам показывали фильм о войне. Потом учитель предложил почтить память погибших минутой молчания и включил гимн Украины, пояснила представитель департамента образования, культуры и спорта РД Анита Петеркопа:
«Видео по-разному интерпретируется. В этот момент педагог, мы видим, пытается дисциплинировать класс и показывает, насколько надо быть толерантным в этой ситуации в этот поминальный момент».
В департаменте также подчеркивают, что учитель не снимал детей, а всего лишь имитировал сьемку, рассказала Петеркопа.
«Педагог не снимал, он использовал телефон как дисциплинирующее средство, с мыслью, что дети будут более послушными. В реальности сьёмка со стороны педагога не происходила».
Нужно отметить, что формально дети в школах обязаны вставать, только когда звучит гимн Латвии, поскольку это оговорено законодательством, объясняют в Государственной службе качества образования.