«Спасибо учителю»: Кирсис назло Росликову похвалил того, кто заставил детей встать под гимн Украины?

"Спасибо учителю истории Рижской средней школы №71 Андрею Васильеву за сильную нравственную позицию, которую он передает и учит своих учеников! Эти росликовы и близкие к ним крикуны не являются и не будут олицетворением наших ценностей и нравственного компаса. Очередная неудачная попытка оклеветать, подорвать, переписать историю", - написал мэр Риги Вилнис Кирсис на своей странице в социальной сети Х. Он также опубликовал фото из своего кабинета в Рижской думе, куда был приглашен для беседы педагог 71-ой школы.

"Герой, который победил детей... Мэр города Риги решил утереть мне нос и наградил учителя 71 школы. Отдельно указав меня - смотри, вот так вот!" - отреагировал на публикацию столичного градоначальника Алексей Росликов, депутат Сейма и лидер партии "Стабильности!". Он также отметил, что Рига - город для всех, и его мэр обязан уважать и принимать всех и его жителей, не разделяя на хороших и плохих.

Как сообщалось ранее, по латвийским соцсетям стало распространяться видео, на котором учитель 71-й рижской школы пытается заставить школьников вставать под гимн Украины, водя по классу мобильным телефоном и приговаривая: «Jūs pāradāt savas īstas sējas» («Показываете свои истинные лица»).

Что же произошло во время классного часа, разбирался и департамент образования, культуры и спорта Рижской думы. Там отмечают, что в этот день в школе проходили памятные мероприятия, связанные с третьей годовщиной полномасштабной войны в Украине. Девятиклассникам показывали фильм о войне. Потом учитель предложил почтить память погибших минутой молчания и включил гимн Украины, пояснила представитель департамента образования, культуры и спорта РД Анита Петеркопа:

«Видео по-разному интерпретируется. В этот момент педагог, мы видим, пытается дисциплинировать класс и показывает, насколько надо быть толерантным в этой ситуации в этот поминальный момент».

В департаменте также подчеркивают, что учитель не снимал детей, а всего лишь имитировал сьемку, рассказала Петеркопа.

«Педагог не снимал, он использовал телефон как дисциплинирующее средство, с мыслью, что дети будут более послушными. В реальности сьёмка со стороны педагога не происходила».

Нужно отметить, что формально дети в школах обязаны вставать, только когда звучит гимн Латвии, поскольку это оговорено законодательством, объясняют в Государственной службе качества образования.