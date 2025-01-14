Создателей мультфильма поток наградят премией в 300 000 евро

Кроме того, на маркетинг фильма будет выделено дополнительно 150 000 евро. Силиня отметила, что фильм также является отличной рекламой для Латвии и ее кинопрофессионалов.

Министр культуры Агнесе Лаце сказала, что все участники встречи согласны с тем, что в будущем анимационная индустрия будет развиваться, но Министерство культуры разработает собственное видение того, как можно выделить и использовать дополнительное финансирование для киноиндустрии, в частности для развития анимационных фильмов. Обсуждение этого вопроса с партнерами также будет продолжено.

Денежная премия Кабинета министров (КМ), которую получит команда «Стрим», эквивалентна той, которую получают спортсмены за высокие достижения на международном уровне. Финансирование будет осуществляться из программы государственного бюджета «Непредвиденные расходы».

300 000 евро получат авторы фильма - режиссер Гинтс Зилбалодис, продюсер Матисс Кажс, композитор Рихардс Залюпе и команда студии Dream Well.

А 150 000 евро будут выделены на международные маркетинговые расходы киноиндустрии. По мнению Министерства культуры, фильм «Straume» нуждается в постоянном финансировании, чтобы покрыть расходы на международный маркетинг, оплату участия в международных кинорынках, курсы по разработке кинопроектов и другие расходы на международный маркетинг, чтобы латвийские фильмы получили международный резонанс, участвовали в международных смотрах и фестивалях, а также нашли успешных партнеров по совместному производству и дистрибьюторов.

КМ отмечает, что поддержка кинопроизводства в Латвии неконкурентоспособна по сравнению с соседями по Балтии: в 2024 году финансирование киноиндустрии из госбюджета в Эстонии составит 19 717 363 евро, в Литве - 10 053 000 евро, а в Латвии - всего 8 468 807 евро.

Как уже сообщалось, «Поток» получил несколько международных наград, но Латвия никогда не получала подобной награды, поэтому такое достижение заслуживает совместной оценки правительства, подчеркнул премьер-министр.