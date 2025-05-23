Совет ЕС 27 мая обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе

«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной аргументированным предложением Европейского парламента в сентябре 2018 года», – говорится в проекте повестки дня Совета ЕС по общим вопросам.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если государство-член регулярно нарушает основополагающие ценности ЕС. В апреле 2025 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна говорил, что в Европейском Союзе приближаются к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокирования ею решений по России.