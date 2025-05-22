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«Снял штаны и начал угрожать»: девятилетняя девочка возле школы столкнулась с педофилом

Редакция PRESS 22 мая, 2025 13:22

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В Риге, в районе Иманта, с девятилетней девочкой произошел неприятный случай — неизвестный молодой человек внезапно снял штаны на улице и обнажил половые органы. Девочке удалось сбежать, по факту инцидента было подано заявление в полицию.

«Моей дочери угрожали изнасилованием»

Мать по имени Виктория поделилась опытом своей дочери в программе Латвийского телевидения «4.studija»:

«В нашем районе появился подросток-педофил — по-другому я его назвать не могу», — сообщает она. По ее словам, инцидент произошел около 8:50 утра возле средней школы № 96, когда девочка шла в школу одна.

«Он предложил ей жвачку, но после того, как ее дочь отказалась, он снял штаны, обнажив пенис, и начал угрожать изнасиловать ее», — говорит встревоженная мать. К счастью, девочка не растерялась — она быстро убежала по другой дорожке и добралась до школы невредимой. «Заявление в полицию подано», — добавляет Виктория.

Полиция расследует инцидент

Государственная полиция подтверждает, что заявление об инциденте получено, и в настоящее время оно рассматривается. Пока расследование продолжается, никакой дополнительной информации не предоставляется. Однако уже сейчас очевидно, что этот случай вызвал обеспокоенность не только в этой конкретной семье, но и среди родителей других учеников начальной школы.

Как дети могут защитить себя?

Учитывая, что многие дети младшего школьного возраста ходят в школу одни, возникает резонный вопрос — что делать в подобных кризисных ситуациях? Государственная полиция указывает, что физические средства самообороны не подходят для детей.

«Учащимся начальной школы категорически запрещено пользоваться газовыми баллонами. В Латвии их можно легально приобретать с 16 лет, и то только в целях самообороны», — поясняют в полиции.

Вместо этого рекомендуется, чтобы дети брали с собой телефон с функцией быстрого набора, а также необходимо заранее рассказать детям о возможных рисках.

«Детей можно информировать о различных рискованных ситуациях, рассказывать о них, объяснять, как их распознавать и как на них реагировать, а также учить доверять своей интуиции», — заявляет полиция.

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