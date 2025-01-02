Снежный покров увеличится на семь сантиметров: прогноз погоды на пятницу

В ночь на пятницу будет облачно, с временными прояснениями. На большей части территории ожидаются осадки, преимущественно снег, а на морском побережье - мокрый снег. Дороги на отдельных участках станут скользкими.

Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. На морском побережье будет преобладать ветер западного, северо-западного направления с порывами до 15-17 метров в секунду, при этом на Видземском побережье во второй половине ночи порывы юго-западного, западного ветра усилятся до 15 метров в секунду. Воздух остынет до -4 градусов, только у моря ночью будет не холоднее 0...+1 градуса.

В столице ночью ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Ветер - юго-западный, западный от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до -1 градуса.

В пятницу в стране будет облачно, местами небо прояснится, временами ожидается снег. Дороги будут скользкими, во время снегопада видимость существенно ухудшится.

Ветер - умеренный западный, юго-западный с порывами от 15 до 19 метров в секунду, на морском побережье - от 20 до 22 метров в секунду. Температура воздуха прогнозируется в пределах -3...+3 градусов.

В столице в пятницу ожидается переменная облачность, временами с прояснениями. Ближе к вечеру пойдет снег. Будет дуть южный, юго-западный ветер, воздух остынет до -1 градуса.