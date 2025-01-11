Снежное воскресенье и минус 15 ночью: прогноз на выходные

В субботу небо над Латвией затянут облака, которые местами немного разойдутся, ожидается небольшой снег, ночью в Южном Курземе снега будет больше. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

В воскресенье, начиная с Северного Курземе, усилится северный ветер, на побережье ожидаются порывы до 19 метров в секунду, но в Латгалии ветер останется слабым. На большей части страны пройдет снег и небольшой мокрый снег, больше осадков выпадет ночью и утром. Температура воздуха +1..-4 градуса, к вечеру похолодает.

Соответственно текущим прогнозам, в ночь на понедельник во многих местах западной и центральной части страны, когда тучи рассеются и ветер утихнет, воздух остынет до -10..-15 градусов.

В начале следующей недели усилится западный, юго-западный ветер, на побережье ожидаются порывы до 23 метров в секунду. Временами ожидаются осадки, температура воздуха во вторник достигнет +1..+6 градусов.

На следующей неделе снег постепенно растает, но в некоторых местах Видземе и Латгалии может остаться тонкий слой снега.

Уже сообщалось, что в ближайшие три недели средняя температура воздуха в Латвии ожидается на четыре-пять градусов выше нормы, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Температура воздуха зачастую будет выше нуля, заморозки будут небольшими и кратковременными, количество осадков уменьшится.

По текущим прогнозам, теплая погода сохранится и в феврале.