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Смотровая площадка с рестораном над Ригой: когда откроется телебашня на Закюсале?

© LETA 12 мая, 2025 15:07

Для настроения 0 комментариев

Рижская телебашня - один из самых заметных объектов города, однако с 2019 года она закрыта для посетителей из-за реконструкции. Государство планировало завершить реконструкцию за пять лет, но процесс затянулся. Теперь Латвийский государственный центр радио и телевидения (ЛГЦРТ) обновил сроки окончания реконструкции.

Вначале планировалось, что реконструкция телебашни обойдется в 40-50 млн евро. В 2017 году был подписан договор о техническом проекте реконструкции. Сообщалось, что после нее внизу возле башни откроется центр инноваций и науки, а на высоте 93 метров вновь будет работать ресторан, закрытый еще в 2006 году.

В свою очередь смотровая площадка на высоте 97 метров будет оборудована стеклянными кабинами, откуда можно будет наблюдать окрестности. На высоте 134 метров планировалось обустроить "Sky walk" - дорожку с прозрачным полом для любителей острых ощущений.

Также ЛГЦРТ сообщал, что после реконструкции башня "подрастет" с 368 до 371-374 метров, а в ее центре будет установлен маятник Фуко. Однако в начале 2022 года ЛГЦРТ объявил, что рост расходов превышает прогнозы, и проект необходимо пересмотреть. Поэтому было принято решение в первую очередь сосредоточиться на реконструкции инфраструктуры, необходимой для выполнения основных функций и безопасной эксплуатации башни.

"Пандемия и геополитический кризис, вызвавшие значительный рост цен, а также ограничившие доступность ресурсов, вынуждают нас пересмотреть туристическую концепцию", - заявил центр, подчеркивая, что реконструкция и модернизация башни в любом случае необходимы.

(Tvnet.lv)

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