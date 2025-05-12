Смотровая площадка с рестораном над Ригой: когда откроется телебашня на Закюсале?

Вначале планировалось, что реконструкция телебашни обойдется в 40-50 млн евро. В 2017 году был подписан договор о техническом проекте реконструкции. Сообщалось, что после нее внизу возле башни откроется центр инноваций и науки, а на высоте 93 метров вновь будет работать ресторан, закрытый еще в 2006 году.

В свою очередь смотровая площадка на высоте 97 метров будет оборудована стеклянными кабинами, откуда можно будет наблюдать окрестности. На высоте 134 метров планировалось обустроить "Sky walk" - дорожку с прозрачным полом для любителей острых ощущений.

Также ЛГЦРТ сообщал, что после реконструкции башня "подрастет" с 368 до 371-374 метров, а в ее центре будет установлен маятник Фуко. Однако в начале 2022 года ЛГЦРТ объявил, что рост расходов превышает прогнозы, и проект необходимо пересмотреть. Поэтому было принято решение в первую очередь сосредоточиться на реконструкции инфраструктуры, необходимой для выполнения основных функций и безопасной эксплуатации башни.

"Пандемия и геополитический кризис, вызвавшие значительный рост цен, а также ограничившие доступность ресурсов, вынуждают нас пересмотреть туристическую концепцию", - заявил центр, подчеркивая, что реконструкция и модернизация башни в любом случае необходимы.

(Tvnet.lv)