СМИ: капитан российской ПВО приказал сбить азербайджанский лайнер под Грозным

В документе, адресованном командованию, самолет не назван, но описана «потенциальная цель», обнаруженная в условиях плохой видимости. Паладичук передал её параметры на командный пункт 51-й дивизии и после устного приказа по телефону распорядился открыть огонь. Первая ракета цели не достигла, затем была выпущена вторая.

Аутентичность объяснительной подтвердил сам Паладичук в разговоре с журналистами The Insider. Издание отмечает, что офицер действительно служил в частях ПВО в Новосибирске и его голос совпадает с голосом на видео, опубликованном азербайджанскими СМИ. Также приводятся данные графологического анализа почерка.

Самолёт AZAL был сбит в день, когда Чечня подвергалась массированной атаке беспилотников, и силы ПВО находились в состоянии повышенной готовности. В катастрофе погибли 38 человек, ещё 29 выжили. Расследование указывает на «сквозные повреждения» от внешнего удара, предположительно ракетного.