Смерть ребенка от дифтерии: дело против врачей закрыто, но следствие продолжается

Следствие выясняло, не было ли халатности или бездействия со стороны врачей, но нарушений не нашли, и дело закрыли. Параллельно продолжается другое расследование — уже в отношении родителей умершего ребёнка. Их обвиняют в том, что они самовольно забрали из больницы двух других своих детей, которые, также как и погибший мальчик, не были привиты и заболели дифтерией. Детей позже вернули в медучреждение. Родителям инкриминируют оставление детей без помощи в опасной ситуации.

После смерти мальчика в соцсетях активно высказывался врач Эдгар Меднис, обвинивший больницу в неправильном лечении. Его заявления вызвали волну критики и стали поводом для лишения его врачебных сертификатов. Медик подал жалобу в суд, а дело о возможной клевете против него полиция начинать не стала — в законе не предусмотрена ответственность за оскорбления в адрес учреждения.