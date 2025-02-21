Слова Трампа о Зеленском: реакция украинцев

В Украине прокатилась волна возмущения по поводу противоречивых заявлений президента США Дональда Трампа. Американский президент после переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии неожиданно выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "посредственным комедиантом" и "диктатором без выборов", заявил, что у Зеленского рейтинг якобы "упал до рекордно низкого уровня - 4%" и он якобы убедил США "потратить на войну 350 млрд долларов".

"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится. А вторая история, раз уж говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. (…) К сожалению, президент Трамп, к которому мы относимся с большим уважением как к лидеру американского народа, которого мы очень уважаем и который нас постоянно поддерживает, живет в этом дезинформационном пространстве", - так, общаясь с журналистами, ответил Владимир Зеленский на заявления Трампа.

Украинские политики о высказывании Трампа в адрес Зеленского

В Украине связывают такие высказывания президента США в адрес его украинского коллеги с тем, что Киев не подписал соглашение о полезных ископаемых, которое привез американский министр финансов во время визита в украинскую столицу несколько дней назад. В Украине предложенный вариант сделки расценили как крайне невыгодный. Кроме того, Зеленский не разделяет подход Трампа, что переговоры о мирных соглашениях можно проводить без Украины.

Одним из первых официальных лиц Украины прокомментировал ситуацию начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов. "Выстоим", - написал он лаконично в Facebook. Не был многословен и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он написал в Telegram: "Продолжаем работать и бороться за Независимость. Украинцы - лучшие".

Не обошел вниманием слова Трампа и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Украина выдержала ужаснейшую военную атаку в современной истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались подвергнуться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование", - прокомментировал глава украинского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас Украина должна быть как никогда сильной и единой. "Заявления американских чиновников - слишком странно-эмоциональные", - написал городской голова в Telegram. По его мнению, сейчас настал момент, когда поднимают градус напряжения: США - риторикой, Россия - военной эскалацией. "Но это не остановит нашу борьбу", - заявил Кличко в своем сообщении.

Депутатка Верховной рады и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подчеркнула, что Владимир Зеленский - остается легитимным президентом Украины, пока не состоятся выборы и украинцы не выберут нового лидера. "Только украинцы вправе решать, когда и при каких условиях им менять свою власть. Сегодня таких условий нет", - подчеркнула Тимошенко.

Даже давний оппонент Зеленского городской голова Днепра Борис Филатов стал на его сторону и заявил о недопустимости критики в адрес президента Украины со стороны не только РФ, но и США. "Нам может нравиться Зеленский, а может и не нравиться. Мы можем ругать его, а можем хвалить. Мы можем осуждать его поступки, а можем им аплодировать. Потому что он - наш президент. Такой, какой есть. Нет разницы - плохой он или нет", - считает Филатов.

Народная депутатка Марьяна Безуглая из фракции "Слуги народа" в своем сообщении в Telegram не стала сдерживать эмоций. "Извините, вынуждена предложить господину президенту США пойти за российским кораблем. Имею право на свободу слова и собственное мнение. Спасибо, американская демократия, научили".

Соцсети взорвались мемами и сообщениями

В соцсетях украинцы тоже не были особенно дипломатическими. После скандальных высказываний Трампа посыпались мемы, сообщения и комментарии украинцев в его адрес. Люди высказывают мнение, что своими противоречивыми заявлениями нынешний президент США посодействовал единству украинцев.

"Украинцев снова объединил президент. Но не украинский", - отметила пользовательница Х с никнеймом stepanska.

"Ненавидеть своих президентов - исключительно наша привилегия. Мы сами разберемся. Поэтому благодарим за "ценные советы", - написал в Х пользователь с никнеймом @PulseOfUkraine.

Волонтер Сергей Притула посоветовал украинцам не читать заявления Трампа и не нервничать из-за них. "Только мы - народ Украины - определяем, кто у нас диктатор, а кто нет. Только мы в Украине определяем, когда у нас будут выборы и какие", - заявил Притула в своем видео в Telegram.

Призывы к сдержанной реакции на слова Трампа тоже были

Общественный деятель, один из координаторов движения "Мы - европейцы" Сергей Кошман считает, что новая администрация США начала "когнитивную агрессию" против Украины. "Команда Трампа пытается захватить пространство мышления, полностью уничтожить базовые факты и представления. Под жестким давлением заставить нас принять, что белое - это черное, и наоборот. Когда Зеленский отвечает, что это невозможно, Трамп сильно раздражается и повышает когнитивное давление. План - когнитивно уничтожить нас "за три дня", или пару недель ради "сделки". Трамп удивится узнав, что у него ничего не получится. Мы это уже проходили", - написал Кошман в Facebook.

Впрочем, звучали и другие мнения по поводу того, как следует реагировать на заявления Трампа и вести с ним переговоры. Президент университета "Киевская школа экономики" (KSE) Тимофей Милованов считает, что Украине и ее должностным лицам следует более осторожно и сдержанно общаться с главой Белого дома.

"По моему мнению, важно, как бы это ни выглядело несправедливым, не переходить на личности. Трампа не переигрываешь его же методами. Это как на рынке недвижимости: сначала жесткие переговоры, потом гольф. Если он не будет выглядеть "королем сделок", он просто разозлится, - написал Милованов в Facebook и добавил: - Мы все испытываем негативные эмоции к Трампу, но сейчас важно их сдерживать".

19 февраля Киевский международный институт социологии опубликовал результаты исследования, проведенного на основе всенародного опроса в начале февраля, согласно которым рейтинг доверия к Зеленскому достигает 52 процентов.