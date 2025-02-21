Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 21. Февраля Завтра: Ariadne, Eleonora
Доступность

Слова Трампа о Зеленском: реакция украинцев

© Deutsche Welle 21 февраля, 2025 11:09

Мир 0 комментариев

"Это наш президент, и наше исключительное право его критиковать". В Украине резко отреагировали на противоречивые высказывания Дональда Трампа о Владимире Зеленском. DW собрала реакции украинцев.

В Украине прокатилась волна возмущения по поводу противоречивых заявлений президента США Дональда Трампа. Американский президент после переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии неожиданно выступил с резкой критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "посредственным комедиантом" и "диктатором без выборов", заявил, что у Зеленского рейтинг якобы "упал до рекордно низкого уровня - 4%" и он якобы убедил США "потратить на войну 350 млрд долларов".

"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится. А вторая история, раз уж говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. (…) К сожалению, президент Трамп, к которому мы относимся с большим уважением как к лидеру американского народа, которого мы очень уважаем и который нас постоянно поддерживает, живет в этом дезинформационном пространстве", - так, общаясь с журналистами, ответил Владимир Зеленский на заявления Трампа.

Украинские политики о высказывании Трампа в адрес Зеленского

В Украине связывают такие высказывания президента США в адрес его украинского коллеги с тем, что Киев не подписал соглашение о полезных ископаемых, которое привез американский министр финансов во время визита в украинскую столицу несколько дней назад. В Украине предложенный вариант сделки расценили как крайне невыгодный. Кроме того, Зеленский не разделяет подход Трампа, что переговоры о мирных соглашениях можно проводить без Украины.

Одним из первых официальных лиц Украины прокомментировал ситуацию начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов. "Выстоим", - написал он лаконично в Facebook. Не был многословен и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он написал в Telegram: "Продолжаем работать и бороться за Независимость. Украинцы - лучшие".

Не обошел вниманием слова Трампа и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Украина выдержала ужаснейшую военную атаку в современной истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались подвергнуться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование", - прокомментировал глава украинского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас Украина должна быть как никогда сильной и единой. "Заявления американских чиновников - слишком странно-эмоциональные", - написал городской голова в Telegram. По его мнению, сейчас настал момент, когда поднимают градус напряжения: США - риторикой, Россия - военной эскалацией. "Но это не остановит нашу борьбу", - заявил Кличко в своем сообщении.

Депутатка Верховной рады и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подчеркнула, что Владимир Зеленский - остается легитимным президентом Украины, пока не состоятся выборы и украинцы не выберут нового лидера. "Только украинцы вправе решать, когда и при каких условиях им менять свою власть. Сегодня таких условий нет", - подчеркнула Тимошенко.

Даже давний оппонент Зеленского городской голова Днепра Борис Филатов стал на его сторону и заявил о недопустимости критики в адрес президента Украины со стороны не только РФ, но и США. "Нам может нравиться Зеленский, а может и не нравиться. Мы можем ругать его, а можем хвалить. Мы можем осуждать его поступки, а можем им аплодировать. Потому что он - наш президент. Такой, какой есть. Нет разницы - плохой он или нет", - считает Филатов.

Народная депутатка Марьяна Безуглая из фракции "Слуги народа" в своем сообщении в Telegram не стала сдерживать эмоций. "Извините, вынуждена предложить господину президенту США пойти за российским кораблем. Имею право на свободу слова и собственное мнение. Спасибо, американская демократия, научили".

Соцсети взорвались мемами и сообщениями

В соцсетях украинцы тоже не были особенно дипломатическими. После скандальных высказываний Трампа посыпались мемы, сообщения и комментарии украинцев в его адрес. Люди высказывают мнение, что своими противоречивыми заявлениями нынешний президент США посодействовал единству украинцев.

"Украинцев снова объединил президент. Но не украинский", - отметила пользовательница Х с никнеймом stepanska.

"Ненавидеть своих президентов - исключительно наша привилегия. Мы сами разберемся. Поэтому благодарим за "ценные советы", - написал в Х пользователь с никнеймом @PulseOfUkraine.

Волонтер Сергей Притула посоветовал украинцам не читать заявления Трампа и не нервничать из-за них. "Только мы - народ Украины - определяем, кто у нас диктатор, а кто нет. Только мы в Украине определяем, когда у нас будут выборы и какие", - заявил Притула в своем видео в Telegram.

Призывы к сдержанной реакции на слова Трампа тоже были

Общественный деятель, один из координаторов движения "Мы - европейцы" Сергей Кошман считает, что новая администрация США начала "когнитивную агрессию" против Украины. "Команда Трампа пытается захватить пространство мышления, полностью уничтожить базовые факты и представления. Под жестким давлением заставить нас принять, что белое - это черное, и наоборот. Когда Зеленский отвечает, что это невозможно, Трамп сильно раздражается и повышает когнитивное давление. План - когнитивно уничтожить нас "за три дня", или пару недель ради "сделки". Трамп удивится узнав, что у него ничего не получится. Мы это уже проходили", - написал Кошман в Facebook.

Впрочем, звучали и другие мнения по поводу того, как следует реагировать на заявления Трампа и вести с ним переговоры. Президент университета "Киевская школа экономики" (KSE) Тимофей Милованов считает, что Украине и ее должностным лицам следует более осторожно и сдержанно общаться с главой Белого дома.

"По моему мнению, важно, как бы это ни выглядело несправедливым, не переходить на личности. Трампа не переигрываешь его же методами. Это как на рынке недвижимости: сначала жесткие переговоры, потом гольф. Если он не будет выглядеть "королем сделок", он просто разозлится, - написал Милованов в Facebook и добавил: - Мы все испытываем негативные эмоции к Трампу, но сейчас важно их сдерживать".

19 февраля Киевский международный институт социологии опубликовал результаты исследования, проведенного на основе всенародного опроса в начале февраля, согласно которым рейтинг доверия к Зеленскому достигает 52 процентов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Необходимо для обеспечения национальной безопасности: Эстония на три дня закроет границу с Россией

Важно 12:56

Важно 0 комментариев

Правительство Эстонии подписало указ о необходимости закрытия погранпункта Нарва-1 в период с 30 апреля по 2 мая из-за учений Департамента полиции и погранохраны, пишут Delfi.

Правительство Эстонии подписало указ о необходимости закрытия погранпункта Нарва-1 в период с 30 апреля по 2 мая из-за учений Департамента полиции и погранохраны, пишут Delfi.

Читать
Загрузка

Главврач забыл выключить камеру после конференции и вступил в интимную связь с коллегой: скандал в РФ

Для настроения 12:41

Для настроения 0 комментариев

В Дагестане главный врач Центральной больницы Чароды подал в отставку после утечки в соцсети видео, на котором он занимался сексом с одной из медсестер, сообщает limon.postimees.ee.

В Дагестане главный врач Центральной больницы Чароды подал в отставку после утечки в соцсети видео, на котором он занимался сексом с одной из медсестер, сообщает limon.postimees.ee.

Читать

Разжигают и оправдывают: полиция отчиталась о статистике преступлений на почве социальной ненависти

Важно 12:38

Важно 0 комментариев

Государственная полиция в прошлом году зарегистрировала 66 преступлений, связанных с оправданием военных преступлений, разжиганием межнациональной розни и социальной ненависти.

Государственная полиция в прошлом году зарегистрировала 66 преступлений, связанных с оправданием военных преступлений, разжиганием межнациональной розни и социальной ненависти.

Читать

Осознание приходит после мировых войн: Цилевич о политике воукизма как причине трампизма

Важно 12:22

Важно 0 комментариев

Латвийский правозащитник и политик Борис Цилевич на своей странице в Facebook попробовал объяснить, что стоит за термином "воукизм" в американской политике. И к каким выводам это должно нас привести.

Латвийский правозащитник и политик Борис Цилевич на своей странице в Facebook попробовал объяснить, что стоит за термином "воукизм" в американской политике. И к каким выводам это должно нас привести.

Читать

«Мы ещё увидим, как США станут больным человеком западного мира»: Карлис Буковскис

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

«Одиозная личность господина Трампа выпадает из сложившегося стиля политической деятельности. Администрация Трампа настолько неопытна, что найти в ней «взрослого» человека непросто», - заявил в интервью «Неаткариге» директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис. Приводим выдержки из него.

«Одиозная личность господина Трампа выпадает из сложившегося стиля политической деятельности. Администрация Трампа настолько неопытна, что найти в ней «взрослого» человека непросто», - заявил в интервью «Неаткариге» директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис. Приводим выдержки из него.

Читать

США и Украина обсуждают новый проект сделки по полезным ископаемым, в нем учли опасения Киева

Мир 12:14

Мир 0 комментариев

Администрация президента США Дональда Трампа представила Украине обновленный проект соглашения по полезным ископаемым, после того как украинский президент Владимир Зеленский отклонил первоначальный вариант, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников, а также еще на три источника.

Администрация президента США Дональда Трампа представила Украине обновленный проект соглашения по полезным ископаемым, после того как украинский президент Владимир Зеленский отклонил первоначальный вариант, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников, а также еще на три источника.

Читать

С больных дерут за рецепты, а чиновников всё больше: что происходит в здравоохранении?

Новости Латвии 12:07

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня предупредила, что расходы на госуправление придется сокращать, так как деньги нужны для оборонных нужд. Однако в то же время государство не жалеет средств на создание новых советов, при этом в сфере здравоохранения, которое постоянно испытывает нехватку денег.

Премьер-министр Эвика Силиня предупредила, что расходы на госуправление придется сокращать, так как деньги нужны для оборонных нужд. Однако в то же время государство не жалеет средств на создание новых советов, при этом в сфере здравоохранения, которое постоянно испытывает нехватку денег.

Читать