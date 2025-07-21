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Скончался на месте: на эстонца наехал дорожный каток на стройке в Финляндии

© LETA 21 июля, 2025 15:49

ЧП и криминал 0 комментариев

Эстонская инспекция по труду опубликовала в прошлую пятницу на своей странице в Facebook сообщение о том, что 44-летний эстонец погиб на стройке в Финляндии после падения на него почти трёхтонной детали. Финские СМИ, однако, как сообщает Postimees, «деталью» мог оказаться дорожный каток, пишет Postimees.

«В Инспекцию по труду поступило сообщение о трагическом несчастном случае на производстве в Финляндии, где на стройке погиб 44-летний мужчина. На мужчину упала почти трёхтонная деталь», — сообщила Инспекция по труду

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования родственникам погибшего. Точные обстоятельства происшествия выясняются. Трудовая инспекция напоминает: при выполнении сложных работ необходимо соблюдать все правила техники безопасности — жизнь каждого человека бесценна», — говорится в сообщении.

Поскольку инцидент произошёл в Финляндии, и наши северные соседи также следят за местными СМИ, местное издание Iltalehti стало освещать эту тему. Iltalehti связал смерть эстонца с пресс-релизом дорожно-строительной компании GRK.

«Сотрудник компании-партнёра GRK погиб в четверг, 17 июля, в Ювяскюля, когда на него наехал каток. GRK начала дорожное строительство в городе Ювяскюля, укладывая асфальт на улице Кинковуорентие», — говорится в пресс-релизе, опубликованном в тот же день.

«Соболезную родственникам погибшего, его ближайшему окружению и всем, кто с ним работал», — заявил руководитель отдела оценки рисков GRK Group Тимо Пиномяки.

В прошлый четверг около десяти часов утра в полицию поступил звонок из Спасательного департамента о том, что человек пострадал от удара катка и нуждается в помощи. Помимо полиции, на место происшествия прибыли и другие подразделения Спасательного департамента.

В связи с ДТП на улице Кинковуорентие выяснилось, что строитель пострадал от удара заднего колеса катка. Он скончался на месте. По словам представителя полиции, причиной несчастного случая могло стать несоблюдение правил охраны труда.

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