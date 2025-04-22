Певец приобрёл пасхальный кулич у дизайнера Дениса Симачева — с дубайским шоколадом, лесными ягодами и съедобным куполом с крестом. Вес — два килограмма. Поделился радостью в соцсетях. Похоже, напрасно.

Депутат Брянской думы Михаил Иванов раскритиковал покупку, заявив, что в Пасху важнее милосердие. По его словам, лучше бы на эти деньги отправили угощения бойцам в зону СВО. Плюс от РПЦ сообщили, что гордыня - это грех...

-...г-н Киркоров похвастал каким-то дизайнерским куличом, говорят, стоимостью аж в 100 000 рублей. Посмотрите на фото. Не знаем, как у вас, у нас это вызвало какое-то ощущение холода, а не праздника и радости. Черные яйца вокруг «кулича»? Ну, каждому – свое. Киркоров потом на Страшном Суде будет трясти своими ста тысячами и черными яйцами, оправдываясь. В канун Пасхи не хочется кого-то обличать, у нас всех своих грехов хватает, но и пройти мимо извращенного восприятия Пасхи – нельзя.

Лучше бы Киркоров эти свои 100 тысяч перевел в какой-нибудь благотворительный фонд. И купил в «Пятерочке» самый скромный кулич. Вот это был бы настоящий пасхальный поступок и доблесть перед Богом. А тщеславие до добра никого не доводит. Жуйте эти яйца тщательно, Филипп Бедросович, такое, ох, не к добру. (Царьград.ТВ)