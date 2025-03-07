«Скальпель вместо топора». Трамп решил ограничить широкие полномочия Маска

Как сообщает CNN, встреча Трампа с главами федеральных агентств продолжалась 90 минут и проходила без камер.

На ней Трамп, в частности, заявил, что хотя он полностью поддерживает усилия Маска по сокращению численности персонала и расходов федерального правительства, все же миллиардер и возглавляемый им Департамент эффективности правительства будут играть только консультативную роль, пишет Reuters.

Сам Маск, который также участвовал во встрече, дал понять, что он согласен с распоряжением Трампа. По данным Politico, бизнесмен даже признал, что его департамент «допустил некоторые оплошности».

Эта встреча, как отмечает CNN стала «одним из первых примеров того, как президент пытается ограничить широкие полномочия Маска». Politico также заключает, что это «первый значительный шаг по сужению мандата Маска», который ранее инициировал масштабные увольнения американских госслужащих.

Трамп после встречи в Белом доме написал в соцсети Truth Social, что он не отказывается от идеи сокращения числа госслужащих, но считает важным «сохранить лучших и наиболее продуктивных сотрудников».

«Мы говорим [используйте] скальпель, а не топор. Вместе они [члены кабинета министров], Илон, DOGE и другие замечательные люди смогут добиться успехов на историческом уровне», — написал Трамп.

По словам президента США, встреча прошла «в очень позитивном ключе» и между ее участниками установились «необыкновенные» отношения.

Трамп пообещал проводить подобные встречи раз в две недели до тех пор, пока число госслужащих не достигнет «того уровня, на котором оно должно быть».

За последние недели администрация Трампа уволила десятки тысяч федеральных служащих из многочисленных агентств.

С начала работы новой американской администрации уведомления о полном закрытии, масштабных сокращениях или бессрочных отпусках были разосланы в Министерство образования, Управление малого бизнеса (SBA), Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), Управление общих служб (GSA), Почтовую службу США (USPS) и другие.

Федеральный судья и председатель совета федеральной гражданской службы пришли к выводу, что увольнения не были связаны с проблемами с производительностью и могли происходить с нарушением законов о государственной службе.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск в администрации Трампа возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE), задача которого, по словам самого Маска, — сокращение бюджетных расходов, раздутых аппаратов и борьба с коррупцией.

В конце февраля подконтрольный Маску офис, занимающийся кадровыми вопросами (Office of Personnel Management — OPM), разослал миллионам сотрудников государственных департаментов и структур письмо, в котором им предлагалось предоставить отчет о проделанной работе за неделю.

Некоторые ведомства сразу посоветовали своим сотрудникам подчиниться, однако ряд ключевых ведомств США, в том числе ФБР, Госдепартамент и Пентагон отказались выполнять требования Маска.