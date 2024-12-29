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Синоптики обещают, что в январе в Латвию вернутся снег и мороз

© LETA 29 декабря, 2024 18:45

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Накануне Нового года погоду в Латвии будет определять циклон, который принесет порывистый ветер и осадки - как дождь, так и снег, а после праздника ожидается возвращение мороза и снега, согласно последнему прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Новогодняя неделя начнется с облачной погоды, дождя и сильного порывистого ветра. К вечеру в понедельник постепенно похолодает, на востоке - подмерзнет.

Во вторник, в последний день уходящего года, будет преимущественно облачно, лишь кое-где ненадолго между облаков покажется луч солнца. С утра будет еще не слишком сыро, но после обеда до Латвии дойдет новая обширная зона осадков, которая принесет более интенсивный дождь и снег, причем осадки будут затяжными, временами пройдут метели.

В праздник ожидается, что дорожные условия ухудшатся: дороги станут скользкими, во время осадков, особенно метели, значительно ухудшится видимость. Местами на востоке начнет формироваться снежный покров толщиной до 5 см. Будет дуть умеренный юго-западный и западный ветер, порывы еще будут достигать 15-19 м/с.

Температура воздуха в новогоднюю ночь - от +4 градусов местами в Курземе до -4 градусов в Видземе.

В среду, 1 января, погода существенно не изменится. Во многих местах продолжатся дожди, ожидается также мокрый снег, на востоке - снегопад. Ветер снова начнет усиливаться. Он будет порывистым по всей стране, на побережье скорость достигнет 20-24, днем 25 м/с. Воздух прогреется до +2-7 градусов.

Согласно прогнозам на данный момент, после праздника на территорию Латвии начнется приток более холодного воздуха, вернется мороз, в некоторые ночи столбик термометра может опуститься ниже -10 градусов, днем тоже придется одеваться гораздо теплее.

Дождь сменится снегом, поэтому во многих местах он укроет землю. Временами при порывистом ветре будут метели, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

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