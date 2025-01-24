Синоптики не удивили прогнозом на выходные

Небо будет преимущественно затянуто облаками. Южный, юго-западный ветер в порывах может достигать скорости 9-14 метров в секунду, в ночь на субботу на побережье - до 18 метров в секунду.

Температура воздуха сохранится в пределах 0...+5 градусов.

В Риге в субботу и воскресенье ожидается пасмурная погода, временами с осадками. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, ближайшей ночью - с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на субботу составит +1 градус, после чего будет колебаться у отметки +4 градуса.