Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Декабря Завтра: Hilda, Teiksma

«Сильный сигнал для наших солдат»: в Латвии предлагают объявить еще один праздник с выходным днем

© LETA 17 декабря, 2024 17:49

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила во вторник передать в комиссию по правам человека и общественным делам инициативу граждан об объявлении Дня Лачплесиса государственным праздником.

Автор инициативы Андрис Балцерс заявил на заседании, что подобное предложение уже выдвигалось, но не было поддержано политиками.

Автор инициативы считает, что объявление 11 ноября государственным праздником будет способствовать единению нации, а также просвещению поколений по вопросам истории Латвии. "Это также послужит сильным сигналом для наших солдат, что их возможные битвы и жертвы будут чтить, помнить и не забывать", - сказал Балцерс.

"Важно укреплять семейные узы", - сказал автор инициативы, отметив, что праздник будет отмечаться в течение всего дня. В настоящее время День Лачплесиса является рабочим днем и отмечается только "вечером и в темное время суток".

Председатель комиссии Янис Вуцанс заявил, что предложение заслуживает внимания, поскольку шкала ценностей в обществе меняется со временем, в том числе в свете происходящего в мире.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Лежит под капельницей и плачет: Анна Седокова попала в больницу после смерти Яниса Тиммы (ВИДЕО)

Важно 19:18

Важно 0 комментариев

Певица Анна Седокова находится в больнице, вероятно, из-за нервного срыва после самоубийства бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы​. В то же время его отец Райтис Тимма надеется, что это какая-то ошибка и пытается найти подтверждения гибели сына.  

Певица Анна Седокова находится в больнице, вероятно, из-за нервного срыва после самоубийства бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы​. В то же время его отец Райтис Тимма надеется, что это какая-то ошибка и пытается найти подтверждения гибели сына.  

Читать
Загрузка

1,4% с каждого платежа: банки ввели собственный налог? Розенвалдс указал на дыру, куда утекают деньги

Мнения 19:12

Мнения 0 комментариев

Политолог и публицист Кристиан Розенвалдс поделился неожиданным наблюдением после международного турнира по бадминтону U17, который завершился в Сигулде 15 декабря. По его мнению, каждый житель Латвии помимо государственных налогов облагается еще и своеобразным "банковским" налогом в размере 1,4% с каждой оплаты карты через терминал.

Политолог и публицист Кристиан Розенвалдс поделился неожиданным наблюдением после международного турнира по бадминтону U17, который завершился в Сигулде 15 декабря. По его мнению, каждый житель Латвии помимо государственных налогов облагается еще и своеобразным "банковским" налогом в размере 1,4% с каждой оплаты карты через терминал.

Читать

Уже 349 томов в деле: бывший мэр Вентспилса Лембергс снова предстанет перед судом

ЧП и криминал 18:52

ЧП и криминал 0 комментариев

Верховный суд возбудил кассационное производство по решению Рижского окружного суда, которым бывший мэр Вентспилса, нынешний член Вентспилсского совета Айварс Лембергс был приговорен к четырем годам лишения свободы и конфискация имущества.

Верховный суд возбудил кассационное производство по решению Рижского окружного суда, которым бывший мэр Вентспилса, нынешний член Вентспилсского совета Айварс Лембергс был приговорен к четырем годам лишения свободы и конфискация имущества.

Читать
Загрузка

Литва покупает танки Leopard: новый этап в модернизации литовской армии

Мир 18:40

Мир 0 комментариев

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене во время своего первого официального визита в Берлин в понедельник подписала подтверждение закупки танков Leopard.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене во время своего первого официального визита в Берлин в понедельник подписала подтверждение закупки танков Leopard.

Читать

Это несправедливо! Уехавшие из Латвии налоги не платят, а медицинскими услугами пользуются: мнение

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Латвийская система здравоохранения уже много лет сталкивается с различными проблемами, однако одной из наиболее актуальных и политически сложных тем является доступ граждан Латвии, проживающих за рубежом, к государственным медицинским услугам. Этот вопрос обсуждался также в программе TV24 “Preses klubs”, где свои мысли высказал председатель правления “Veselības centrs 4” Марис Ревальдс.

Латвийская система здравоохранения уже много лет сталкивается с различными проблемами, однако одной из наиболее актуальных и политически сложных тем является доступ граждан Латвии, проживающих за рубежом, к государственным медицинским услугам. Этот вопрос обсуждался также в программе TV24 “Preses klubs”, где свои мысли высказал председатель правления “Veselības centrs 4” Марис Ревальдс.

Читать

Анна Седокова — о самоубийстве Яниса Тиммы (ВИДЕО)

Выбор редакции 18:27

Выбор редакции 0 комментариев

Как уже сообщал press.lv, сегодня ночью в Москве найден мёртвым латвийский баскетболист Янис Тимма. По предварительной информации, он совершил самоубийство в одном из московских отелей.

Как уже сообщал press.lv, сегодня ночью в Москве найден мёртвым латвийский баскетболист Янис Тимма. По предварительной информации, он совершил самоубийство в одном из московских отелей.

Читать

«Я столько интересного о себе узнала!» В press.lv обратилась «дама в шубе» и объяснила ситуацию с чипсами. ВИДЕО

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

В редакцию press.lv позвонила женщина, которая стала "звездой интернета" после того, как попала на видео "разграбления" ёлки из чипсов в Akropole Rīga. Она попросила дать ей возможность, объяснить людям своё поведение. Дама записала видео-обращение в той самой шубе, которую раскритиковали во всех соцсетях.

В редакцию press.lv позвонила женщина, которая стала "звездой интернета" после того, как попала на видео "разграбления" ёлки из чипсов в Akropole Rīga. Она попросила дать ей возможность, объяснить людям своё поведение. Дама записала видео-обращение в той самой шубе, которую раскритиковали во всех соцсетях.

Читать