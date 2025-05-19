Сильные ливни смыли парк песчаных скульптур в Елгаве

Предприятие Jelgavas autobusu parks сообщает, что из-за дождя осложнены условия езды на участке дороги Мейю от улицы Сатиксмес до Атмодас, где ведутся ремонтные работы. В связи с этим опаздывают автобусы 4-го, 7-го и 14-го маршрутов.

Коммерческий директор предприятия Гатис Думиньш указал, что прошедший за последние сутки сильный дождь привел к появлению больших луж в зоне ремонтных работ на дороге Мейю, что ухудшило условия передвижения.

"Автобусы курсируют по привычным маршрутам, однако условия движения осложнены, поэтому автобусы опаздывают. Особенно это касается автобусов 4-го маршрута," - пояснил Думиньш.

Курсирование автобусов по графику станет возможным, как только улучшатся условия передвижения на упомянутом участке дороги Мейю.

Кроме того, в последние дни сильные и интенсивные дожди нанесли значительный ущерб песчаным скульптурам - некоторые из них были повреждены и потеряли первоначальный художественный образ. Принимая во внимания возникшие повреждения и заботясь о безопасности посетителей, было принято решение временно закрыть парк песчаных скульптур.