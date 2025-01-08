Силиня: в этом году необходимо найти решение для доступности детсадов с годовалого возраста

Глава правительства отметила, что отношение в обществе, особенно к родителям с детьми, будет одним из приоритетов правительства.

По словам премьер-министра, в течение этого года должно быть найдено решение проблемы доступности детских садов для самых маленьких детей, так как во многих зарубежных странах такая услуга имеется.

По мнению Силини, такое решение могло бы побудить родителей с детьми возвращаться в Латвию.

Также, по словам премьера, в этом году важно принять закон о спорте, который будет вопросы спорта для детей и молодежи. Это также поможет молодым родителям в организации занятий для своих детей.

В октябре прошлого года Министерство благосостояния в целях улучшения демографической ситуации предложило обеспечить доступность детских садов с годовалого возраста, ввести дополнительные услуги по присмотру за детьми, в том числе после уроков в начальной школе, пересмотреть налоговые льготы и пособия, а также увеличить другую поддержку до и после появления ребенка в семье.