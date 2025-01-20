По словам советника премьер-министра Элины Лидере, представители СГД и ГАСС заверили, что до конца этой недели пенсионерам будет выплачена та часть пенсии, которая не была выплачена из-за ошибочного начисления.

Представители учреждений также пообещали организовать на этой неделе пресс-конференцию, чтобы помочь людям разобраться в изменениях, в том числе и касающихся работающих пенсионеров.

Силиня напомнила, что при разработке бюджета на этот год особое внимание уделялось тому, чтобы у пенсионеров было больше денег. "Поэтому для меня важно понять и обсудить ситуацию с руководством СГД и ГАСС, чтобы подобные ошибки не повторялись", - сказала премьер.

❗️Līdz šīs nedēļas beigām pensionāriem izmaksās atlikušo daļu pensijas, kas kļūdainu aprēķinu dēļ nebija ieskaitīta. To šī rīta tikšanās laikā man apliecināja @vid_gov un @VSAA_LV vadība.



Šonedēļ abas iestādes organizēs arī kopīgu preses konferenci, lai palīdzētu iedzīvotājiem… pic.twitter.com/dHRIJzwSAs — Evika Siliņa (@EvikaSilina) January 20, 2025

Как сообщалось, в начале этого года выяснилось, что госучреждения неправильно начислили пенсии некоторым пенсионерам. Вначале сообщалось о нескольких десятках таких пенсионеров, но позже выяснилось, что их около тысячи.

Пенсии были начислены неверно, поскольку СГД не отправила в ГАСС налоговые книжки пенсионеров, вследствие чего многие неработающие пенсионеры в январе получили пенсию не в увеличенном, а в прежнем или даже меньшем размере, чем в 2024 году.