Сигнал для уехавших: Украина признала двойное гражданство

Впереди - подписание документа президентом Зеленским, который и стал автором инициативы в 2024 году. Новый закон о множественном гражданстве, считают члены его команды, пошлет мощный сигнал украинцам, покинувшим родину после российской агрессии в 2014 году и позднее, с началом полномасштабного вторжения. "Некоторые украинцы приняли гражданство других стран, мы же хотим сохранить их украинскую идентичность, дать им такой шанс, - заявил Алексей Чернышов, министр национального единства Украины. - До сих пор система предлагала лишь один вариант украинского паспорта, теперь у наших граждан есть решение".

Посчитано, что число украинцев, находящихся за границей, сегодня очень близко к численности населения Украины: 32 миллиона граждан живут на родине, 25 миллионов - за ее пределами. Впереди - подготовка списка стран, граждане которых будут иметь право на несколько паспортов. Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица уже заявил, что новые правила не коснутся обладателей гражданства РФ, а также паспортов государств, не признающих территориальную целостность Украины.

По словам Чернышова, в Киеве считают, что с подписанием мирного соглашения домой может вернуться треть уехавших на фоне полномасштабной войны. Остальные, полагает министр, скорее всего, "будут наблюдать за ситуацией и смотреть, есть ли смысл возвращаться". И здесь, убеждён он, Украине придется вступить в конкурентную борьбу, предлагая людям лучшие условия, чем там, где они жили в последнее время. "Я слышал от многих министров стран ЕС о том, как они ценят украинской присутствие у себя", - признался министр, добавив, что желание вернуть граждан станет дополнительным стимулом для ускорения экономического развития Украины.

На сегодня власти настроены оптимистично. Они опираются на прошлый опыт, когда украинцы возвращались после вытеснения российских войск из Киевской области и Херсона. В Киеве знают, что многие покидали родину вопреки своему желанию. "Украинцы приехали в Европу из-за полномасштабной агрессии. Они не планировали этого делать. Они, конечно, в какой-то степени тоскуют по дому, это хорошо понятно", - резюмирует Чернышов.

Законопроект также устанавливает новые основания для утраты гражданства, в числе прочего это - получение российского паспорта или служба в российских вооруженных силах.