Штрафы спасут утопающих? За что спасатели могут наказать отдыхающих на пляже

В минувшие выходные в воде погибли два человека. В этом году утонули уже 60 человек, из которых только 16 — во время купального сезона. Большинство трагедий произошло ещё до его официального начала (15 мая).

Балтманис сообщает: за последние четыре года 68% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения, а 3% — под воздействием психоактивных веществ.

Возможно, что-то можно было бы изменить с помощью штрафов — например, за безответственное поведение у воды, употребление алкоголя или игнорирование мер безопасности, однако полковник поясняет, что на государственном уровне механизма наложения таких штрафов не существует.

«У самоуправлений есть право, например, объявлять запрет на нахождение на льду — чаще всего именно рыбаки игнорируют эти ограничения. Только в таких случаях могут применяться штрафы — во всех остальных главное — спасти человека», — объясняет Балтманис.