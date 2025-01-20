Штраф до 70 евро: полиция рассказала о самых частных нарушениях ПДД

За непристегнутый ремень безопасности или отсутствие защитного шлема у водителя транспортного средства, а также за перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности и не имеющего защитного шлема, закон предусматривает штраф в размере от 30 до 70 евро.

В прошлом году было зарегистрировано 9847 таких нарушений, годом ранее - 10 609.

Как сообщили в Госполиции, отдельной статистики о том, сколько нарушений было совершено водителями микроавтобусов и автобусов, нет.

В Госполиции отметили, что использование ремней безопасности проверяется в рамках повседневного контроля за соблюдением правил дорожного движения. Эта проблема также периодически поднимается во время различных кампаний и акций.

Как сообщалось, 10 января на Вентспилсском шоссе в результате аварии пострадали воспитанники хора "Nošu planēta" и вокальной студии "Mazā prinča planēta", которые в микроавтобусе ехали из Вентспилса в Даугавпилс. В результате аварии погибла одна из дирижеров хора, а один ребенок от полученных травм скончался в больнице. Как сообщила Латвийскому телевидению руководитель центра неотложной помощи Детской клинической университетской больницы Даце Баркевича, пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.