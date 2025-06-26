Разные истории рассказывают наши читатели о своих соседях, вернее - о том, что и кто мешает им жить спокойно в своей квартире и, в общем-то, своем, хотя и общем доме. Достается и курильщиками.

Действительно, выходит такой господин или госпожа на балкон с сигареткой - и наслаждается. А в соседних квартирах люди начинают кашлять, бегут закрывать окна. И чаще всего сигареты-то дешевые (наверное, нелегально купленные) и воняют навозом. Так говорят пострадавшие от соседского никотинового террора.

- Просыпаюсь от волны вонючего сигаретного дыма. Сосед перед работой, а это в 5.30 утра, любит покурить на балконе – вместо утренней гимнастики, - рассказала Диана. - Дом пятиэтажный, наша квартира в середине, а по бокам и сверху – курящие соседи, хоть беги из дома...

Диана пробовала говорить с одним соседом, с другим, сослалась, что у нее пятилетний сын, напомнила, что есть правила, запрещающие курить на балконе.

Один пошел навстречу и стал курить на улице – перед подъездом, обкуривая теперь жильцов первого и второго этажей. Другой просто посмотрел мимо, разве что не послал. И проронил: «Это моя квартира, я за нее еще ипотеку плачу, и балкон мой...»

- Пробовали на собрании жильцов в доме поднять вопрос о курении, - рассказал читатель Николай. - Все согласились, что курить на балконах - это нехорошо, но на следующий день курящие снова вышли на них с сигаретками: дескать, а что же делать, такая привычка. Сигареты же продаются в магазине - значит, курить можно...

Еще об одном нюансе такой привычки соседей рассказала читательница Илга Р.:

- Мой сосед со второго этажа курит в свое окно, а дым проникает в мою квартиру. Более того, газон под окнами весь усеян окурками. Если открою окно на своем первом этаже, то ко мне идет вонь от окурков, которые валяются внизу. Так же поступают и другие курильщики...

Да, это уже свинство. Дать бы им грабли в руки - и пусть каждый день убирают под окнами! Но нет такого закона, увы.

Брошенный с балкона окурок может попасть на нижний балкон или лоджию (как уже не раз бывало), или его унесет ветром на соседний балкон, где у людей сушится белье или стоит столик, хранятся какие-то вещи. Пожарные не раз приезжали на такие вызовы. В Риге – в Золитуде, в Болдераю, где горели квартиры и лоджии. Предположительно пожары возникли именно от брошенной вниз непогашенной сигареты.

А еще такой был случай. Старики, муж и жена, днем прилегли отдохнуть, а откуда-то - в доме 9 этажей - прилетел окурок, на лоджии все загорелось, потом - занавески в квартире. Стариков еле вытащили из огня. Они выжили, но остались без квартиры. Пострадали и верхняя квартира, и соседние. Кто виноват?

В Латвии установлен запрет на курение на лестничных клетках многоквартирных домов, в коридорах и других помещениях общего пользования. В полиции советуют сначала поговорить с курящим соседом: «Не курите, пожалуйста, на балконе!»

Но если курение соседей мешает (а оно запрещено и на балконе, если мешает окружающим), то полиция рекомендует сообщить об этом по телефону 110 или прислать мобильную аппликацию с изображением курильщика. Полиция сначала поговорит, а в следующий раз, согласно Латвийскому кодексу административных нарушений, составит акт - и нарушителю надо будет заплатить штраф в размере 15 евро.

В полиции самоуправления напоминают, что, в соответствии с требованиями закона «О квартирной собственности», обязанность каждого владельца квартиры - добросовестно заботиться о части общей собственности многоквартирного дома, а также соблюдать правила пользования общими помещениями, нормы санитарии и противопожарной безопасности (статья 13).

Если какие-то постоянные действия соседа становятся причиной неудобств или причиняют ущерб другому жильцу дома, то, согласно закону «О квартирной собственности» (15 статья, 1 часть), у него есть право в установленном законом порядке призвать нарушителя к гражданской правовой ответственности.

Самый эффективный, хотя долгий и затратный вариант борьбы с соседями-курильщиками и прочими нарушителями, – война. Юридическая. Жаловаться в домоуправление, вызывать полицию, писать заявления. А потом все заявления и акты собрать и подать в суд. И такого нарушителя могут даже лишить квартиры. Хотя чаще всего люди терпят или меняют квартиру.

Не все хотят понять, что своя квартира в многоквартирном доме – это не шалаш на необитаемом острове. Дом – это улей со своими правилами проживания. Также порядок регламентируется соответствующими законодательными нормативами. А нарушение чревато наказанием в виде предупреждения или даже штрафа, а по закону – и лишения собственности...

кстати

В 2025 году за период с января по май в Латвии в результате пожаров погибли 30 человек. В 2024 году погибли 64, а в 2020-м – 83 латвийца.

В прошлом году в Латвии произошло 2 995 пожаров, в Риге – 954; это больше, чем в сумме в других крупных городах Латвии, – 579.

Заметное число пожаров – вследствие курения или выброшенной и непотушенной сигареты...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА