Страшный инцидент в Юрмале — лед с крыши отеля упал прямо в коляску с младенцем, поранив его

Страшный инцидент произошел возле гостиницы Daina, расположенной в районе Меллужи. После отдыха в спа-комплексе отеля мать вместе с детьми и супругом направлялась к парковке, расположенной у соседнего здания, чтобы поехать домой. В этот момент с крыши гостиницы внезапно упал массивный обледеневший кусок снега прямо в коляску, где находился их 11-месячный ребенок.

"Мы шли по дорожке вдоль здания гостиницы. Впереди шел мой муж, затем наш 6-летний ребенок, а я шла с коляской сзади. Вдруг прямо на младенца с крыши упал снег с кусками льда. Он оказался полностью покрыт снегом. Лед ударил его по щеке – она оказалась расцарапана и кровоточила. Также пострадал лоб, его тоже разбил кусок льда", – рассказывает мать пострадавшего ребенка Лиана.

Лиана говорит, что сразу после случившегося вытащила ребенка из коляски и побежала в гостиницу, чтобы попросить о помощи. Однако реакция сотрудников и их дальнейшие действия ее, мягко говоря, удивили. "Я была в шоке, что сотрудник гостиницы не вызвал сразу скорую помощь, а в первую очередь оперативно связался с другими работниками, которые побежали на крышу очищать снег. Только после этого вызвали скорую. Ребенка отвезли в больницу, где выяснилось, что у него поврежден животик", – рассказывает Лиана.

По ее словам, никто из сотрудников гостиницы не извинился перед семьей за случившееся. Вместо этого предложили деньги в качестве компенсации за пережитый стресс, но женщина отказалась. К сожалению, программе "Degpunktā" так и не удалось связаться с администрацией гостиницы. Государственная полиция Латвии подтвердила, что получила информацию о происшествии и в настоящее время выясняет все обстоятельства случившегося.