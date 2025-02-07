СГБ провела беседу с лидером партии «Стабильности!» Алексеем Росликовым

Во время беседы специалисты VDD приняли от Росликова объяснительную о причинах и целях таких высказываний. При этом политика предупредили о том, какая предусмотрена ответственность на разжигание национальной вражды или в случае других преступных деяний.

От более подробных комментариев касательно состоявшейся беседы в VDD решено воздержаться.

Спецслужба не сообщает, связан ли этот разговор с лидером «Стабильности!» с его недавней публикацией в соцсети Х, где Росликов заявил, что в Риге доминирует русский язык, и противники этого могут «паковать чемоданы». Так политик отреагировал на волну негативных комментариев, полученную в ответ на его предвыборное обещание стимулировать развитие Риги как мультикультурного города.