«Сфоткал-пожаловался»? Чекушин — о новом приложении рижской полиции

-Вроде бы и логично, если бы не одно НО. Дело в том, что уже несколько лет сотрудники муниципальной полиции стали меньше реагировать на заявления, отправленные через телефон. А именно это и была самая популярная функция.

Лёгкость доступа к функции "сфоткал-пожаловался" породила огромную волну необоснованных жалоб буквально на всё. И этот поток просто физически было невозможно регулярно обрабатывать. Поэтому неофициально руководство полиции разрешило электронным жалобам дать второй приоритет. Публично, естественно, никто из официальных лиц так не скажет.

В итоге, "по-старинке" было приоритетнее. Принёс человек жалобу, или позвонил - зарегистрировали ручками, и значит дело серьёзное и можно рассматривать.

Решит ли новая версия эту проблему? Если нет, то это будут просто выброшенные деньги на ветер.