Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Семья Барташевича воровала у Резекне тепло? Временная администрация пытается доказать «анонимку»

© LETA 18 июня, 2025 09:11

ЧП и криминал 0 комментариев

У временной администрации Резекне возникли подозрения, что на принадлежащей фирме жены бывшего мэра города территории была нелегально построена теплотрасса для подключения к частному производителю тепла. В связи с этим администрация обратилась в Государственное бюро строительного контроля (BVKB) с просьбой проверить информацию о возможном самовольном строительстве, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

Недвижимость принадлежит предпринимательнице из Резекне Ольге Барташевиче — жене бывшего председателя думы города Александра Барташевича (партия "Вместе для Латвии"). Она отрицает обвинения и заявляет в соцсетях, что здание легально подключено к муниципальному предприятию "Резекненские тепловые сети".

Здание двухэтажное, в нём имеются помещения для конференций, а также зона отдыха с сауной и небольшим бассейном. Его ближайший сосед — муниципальное предприятие SIA "Rēzeknes siltumtīkli".

Представитель этого предприятия указал LTV место, где под землёй проложена теплотрасса. Договор с принадлежащим Ольге Барташевиче SIA "B & B struktūra" заключён и остаётся в силе, однако тепло не поставляется.

«Мы уже видим, что они не используют теплоэнергию. Основной фактор — в этой тепловой камере кран закрыт», — пояснил представитель предприятия Сандис Промс.

LTV не удалось застать Ольгу Барташевичу в офисе компании, она также не ответила на телефонные звонки. После появления подозрений, основанных на анонимном письме, сотрудники "Резекненских тепловых сетей" для безопасности проверили счётчики. Выяснилось, что они работают, поэтому опасения в краже тепла через эту теплотрассу не подтвердились, что вызывает вопрос: не связано ли дело с чем-то другим.

«В данном случае возможной пострадавшей стороной может быть частный поставщик тепла. Но он как пострадавший не заявился», — рассказал заместитель главы временной администрации Резекне Янис Белковскис.

Частным поставщиком является компания "REZ NRJ", которая несколько лет назад построила в Резекне котельную. Нелегальное подключение, в свою очередь, означает и самовольное строительство, что карается административным штрафом, подчеркнули в администрации.

«Мы, конечно, не ставим под сомнение компетентность строительного управления, но чтобы устранить определённую тень сомнений в глазах общества, обратились в BVKB как условно независимую инстанцию», — добавил Белковскис.

По информации LTV, общение между временной администрацией и госучреждением продолжается, поскольку ещё выясняется, кому и как следует проводить проверку здания.

Согласно закону, здания площадью до 1000 кв. метров находятся в ведении самоуправления. Конкретное здание немного не дотягивает до этой границы. Администрация также обратилась в Государственную земельную службу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 34 реакций
Комментарии (0) 34 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:20 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 3 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 4 часа назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 7 часов назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 7 часов назад
От поддержки до недоверия: как меняется отношение к Путину и Зеленскому в мире
Sfera.lv 9 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 12 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 16 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать