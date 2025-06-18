Семья Барташевича воровала у Резекне тепло? Временная администрация пытается доказать «анонимку»

Недвижимость принадлежит предпринимательнице из Резекне Ольге Барташевиче — жене бывшего председателя думы города Александра Барташевича (партия "Вместе для Латвии"). Она отрицает обвинения и заявляет в соцсетях, что здание легально подключено к муниципальному предприятию "Резекненские тепловые сети".

Здание двухэтажное, в нём имеются помещения для конференций, а также зона отдыха с сауной и небольшим бассейном. Его ближайший сосед — муниципальное предприятие SIA "Rēzeknes siltumtīkli".

Представитель этого предприятия указал LTV место, где под землёй проложена теплотрасса. Договор с принадлежащим Ольге Барташевиче SIA "B & B struktūra" заключён и остаётся в силе, однако тепло не поставляется.

«Мы уже видим, что они не используют теплоэнергию. Основной фактор — в этой тепловой камере кран закрыт», — пояснил представитель предприятия Сандис Промс.

LTV не удалось застать Ольгу Барташевичу в офисе компании, она также не ответила на телефонные звонки. После появления подозрений, основанных на анонимном письме, сотрудники "Резекненских тепловых сетей" для безопасности проверили счётчики. Выяснилось, что они работают, поэтому опасения в краже тепла через эту теплотрассу не подтвердились, что вызывает вопрос: не связано ли дело с чем-то другим.

«В данном случае возможной пострадавшей стороной может быть частный поставщик тепла. Но он как пострадавший не заявился», — рассказал заместитель главы временной администрации Резекне Янис Белковскис.

Частным поставщиком является компания "REZ NRJ", которая несколько лет назад построила в Резекне котельную. Нелегальное подключение, в свою очередь, означает и самовольное строительство, что карается административным штрафом, подчеркнули в администрации.

«Мы, конечно, не ставим под сомнение компетентность строительного управления, но чтобы устранить определённую тень сомнений в глазах общества, обратились в BVKB как условно независимую инстанцию», — добавил Белковскис.

По информации LTV, общение между временной администрацией и госучреждением продолжается, поскольку ещё выясняется, кому и как следует проводить проверку здания.

Согласно закону, здания площадью до 1000 кв. метров находятся в ведении самоуправления. Конкретное здание немного не дотягивает до этой границы. Администрация также обратилась в Государственную земельную службу.