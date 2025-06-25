Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Июня Завтра: Maiga, Milija
Доступность

Семейные тёплые моменты в гостеприимном городе Друскининкай

Надо ехать! Редакция PRESS 25 июня, 2025 12:37

Надо ехать!

Хотя Друскининкай заслуженно носит титул старейшего литовского курорта, его сердце не  перестаёт биться в стремительном ритме. Неудивительно, что в этом живом, открытом новым идеям городе слышны шаги детей — ежегодно Друскининкай посещают сотни семей, которые могут насладиться не только великолепной природой и разнообразными  оздоровительными и рекреационными услугами, но и окунуться в море развлечений.

От лета до зимы и обратно

Многие уже знают, что знаменитый курортный аквапарк — отличное место отдыха как для родителей, так и для малышей. Это воднoe царство наполняет радостью. Для самых маленьких здесь есть детская паровая сауна, горки, бассейн с минеральной водой, близкой к воде Балтийского моря, и даже песок. Аналогичные бассейны и аквапарки есть и в других санаториях и оздоровительно-рекреационных комплексах Друскининaй.

Те же, кто скучает по зимним удовольствиям, легко могут перенестись в холодное время года — буквально по воздуху. К услугам «Снежной арены» (Snow Arena) идёт канатная дорога прямо из аквапарка. Это уникальный экологичный транспорт, скользящий над вершинами сосен и открывающий живописные виды с высоты птичьего полёта.

 

Стоит напомнить, что на «Snow Arena» найдут занятия как самые маленькие, так и самые старшие члены семьи, а в картодроме «Snow Kart» малыши могут попробовать азартную поездку на картингах.

Увидеть, испытать и исследовать

Друскининкай предлагает множество других развлечений, не дающих скучать ни детям разных возрастов и интересов, ни взрослым.

Для самых младших курорт предлагает посетить семейный парк развлечений «О кас чя?» («Что здесь?»). Здесь каждый найдёт занятие по душе — от «белого каньона» и пиратского острова до верёвочных троп и уголков для спокойствия.

Тем, кто стремится узнать что-то новое, открыт лесной музей «Эхо леса» (Girios aidas). Это отличное место, чтобы познакомиться с птицами, насекомыми, животными и природой Дзукии, а также поучаствовать в интерактивных играх. В музее проводятся выставки по керамике, янтарю, резьбе и другим ремёслам.

Ещё одна информационно-увлекательная точка — городской музей и галерея Друскининкай. Приглашается вся семья увидеть уникальную экспозицию истории курорта вживую. Собрав группу из пяти человек, можно принять участие в познавательных экскурсиях. А посетив музей, расположенный в вилле Linksma, стоит подняться на башенку, откуда открывается захватывающая панорама Друскининкай.

Детство среди деревьев

Для творческих и образовательных занятий, знакомства с произведениями художников и покупки авторского искусства гости приглашаются в культурно-ремесленный центр «Кузница искусств» (Menų kalvė).

Ещё одно интересное место — творческий дом «Соляная студия» (Druskos studija). Здесь дети узнают об истории города, попробуют особую соль Друскининкай, создадут скульптуры из соли и сделают личный сувенир.

А знали ли вы, что в курорте есть дом, где можно ходить… по потолку? Если хочется посмотреть мир с ног на голову — обязательно загляните в  перевёрнутый дом в Друскининкай.

Тем, кто предпочитает активный отдых, открывается приключенческий парк «Uno» — здесь верёвочные маршруты среди деревьев приглашают всю семью преодолевать смелые препятствия и получать яркие впечатления.

Не менее незабываемые впечатления ждут детей на летних лагерях на курорте — участников ожидают активные физические занятия, увлекательные развлечения и творческий подъём.

Маршруты новых открытий

Конечно, один из популярных способов познакомиться с Друскининкай всей семьёй — это путешествия по городу. Исторический экскурсионный поезд приглашает на увлекательный тур по замечательным местам курорта.

Любителей неспешных прогулок порадует специальная карта маршрутов, составленная так, чтобы маленькие путешественники не уставали.

Богатый парками курорт — настоящее облегчение не только для пешеходов. Протяжённость велосипедных маршрутов в Друскининкай и окрестностях превышает 60 км — они позволяют наслаждаться природными пейзажами и исследовать достопримечательности как на велосипеде, так и на самокатах.

По пути стоит заглянуть в оздоровительно-рекреационные парк им. К. Динейкa, где есть игровые площадки, качели, горки, батутики и другие развлечения. Также гости найдут волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные столы.

Можно арендовать велосипед или веломобиль на нескольких пунктах проката — подходит для всей семьи. Остаётся лишь выбрать маршрут и отправиться навстречу незабываемым открытиям и впечатлениям.

Друскининкaй— самый дружелюбный литовский курорт для семей с детьми

Согласно исследованию национального туристического агентства «Путешествуй по Литве» (Keliauk Lietuvoje), проведённому в 2024 году, курорт признан самым адаптированным для семей с детьми городом в Литве и таким, который постоянно предлагает этим гостям что‑то новое.

Ознакомьтесь с курортом с семьёй: druskininkai.lt

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:45 25.06.2025
В четверг будет тепло и солнечно
Sfera.lv 3 часа назад
Солнце и потепление
Bitnews.lv 5 часов назад
Силиня: «Решения по портам принимаются в Латвии»
Bitnews.lv 6 часов назад
На складе в Риге произошла утечка серной кислоты
Bitnews.lv 6 часов назад
Отмена «зеленого» правила взорвала терпение депутатов
Bitnews.lv 8 часов назад
Зарплаты учителей: что меняется в Латвии?
Bitnews.lv 8 часов назад
5% от ВВП на оборону: что это значит для Латвии?
Bitnews.lv 8 часов назад
«Саммит НАТО заточен на то, чтобы не разозлить Трампа»
Sfera.lv 10 часов назад

«Я не знаю, пейте ибуметин»: врач отказался выслушать русскоязычного пациента. Лиана Ланга уважает!

Важно 20:53

Важно 0 комментариев

Главный идеолог дерусификации Латвии и теперь депутат думы Лиана Ланга высказала свое почтение врачу, который отказался общаться с русскоязычным пациентом. Принцип "не делить людей по национальности", политик называет идей фикс русификаторов, ибо "в Латвии одна нация".

Главный идеолог дерусификации Латвии и теперь депутат думы Лиана Ланга высказала свое почтение врачу, который отказался общаться с русскоязычным пациентом. Принцип "не делить людей по национальности", политик называет идей фикс русификаторов, ибо "в Латвии одна нация".

Читать
Загрузка

Не на того напали: как мошенники пытались обработать латвийского телеведущего

Выбор редакции 20:45

Выбор редакции 0 комментариев

Эдгар Звея - автор и эес-ведущий  популярной телепрограммы «Рыбалка», которая долгие годы выходила на ЛТВ. Он опубликовал в своем аккаунте социальной сети Facebook предупреждение для своих читателей. Призвал их быть осторожными, чтобы не попасться  в ловушки мошенников. Он с иронией рассказал о своем личном опыте – одни и те же обманщики звонили ему два дня подряд – выдавали себя за сотрудников банка и полиции в надежде, что он поверит в их легенду и откроет доступ к своему счету.

Эдгар Звея - автор и эес-ведущий  популярной телепрограммы «Рыбалка», которая долгие годы выходила на ЛТВ. Он опубликовал в своем аккаунте социальной сети Facebook предупреждение для своих читателей. Призвал их быть осторожными, чтобы не попасться  в ловушки мошенников. Он с иронией рассказал о своем личном опыте – одни и те же обманщики звонили ему два дня подряд – выдавали себя за сотрудников банка и полиции в надежде, что он поверит в их легенду и откроет доступ к своему счету.

Читать

Пить или не пить: что нам продают под видом кваса?

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Жаркую пору нелегко представить без прохладительных напитков. Немало ценителей и у кваса. Только в последние десятилетия славный напиток подрастерял былую привлекательность. И виноваты в этом всевозможные суррогаты, которые появились на торговых полках... Что же отличает хороший квас от подделки? И можно ли отличить на торговой полке настоящий квас от суррогата? 

Жаркую пору нелегко представить без прохладительных напитков. Немало ценителей и у кваса. Только в последние десятилетия славный напиток подрастерял былую привлекательность. И виноваты в этом всевозможные суррогаты, которые появились на торговых полках... Что же отличает хороший квас от подделки? И можно ли отличить на торговой полке настоящий квас от суррогата? 

Читать

Опубликована декларация саммита НАТО: что в ней?

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

НАТО опубликовало итоговое коммюнике по итогам саммита в Гааге. Как и предсказывали СМИ, оно оказалось очень коротким — в нем всего пять пунктов. Ожидания по поводу главной темы заявления тоже оправдались.

НАТО опубликовало итоговое коммюнике по итогам саммита в Гааге. Как и предсказывали СМИ, оно оказалось очень коротким — в нем всего пять пунктов. Ожидания по поводу главной темы заявления тоже оправдались.

Читать

Путина обманули, войну пора заканчивать: Трамп

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Война в Украине гораздо сложнее, чем люди могут себе представить, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, состоявшейся после официального завершения саммита НАТО в Гааге, Нидерланды.

Война в Украине гораздо сложнее, чем люди могут себе представить, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, состоявшейся после официального завершения саммита НАТО в Гааге, Нидерланды.

Читать

Трамп: из встречи я вынес, что Зеленский хочет, чтобы война закончилась

Мир 20:00

Мир 0 комментариев

Во время пресс-подхода Дональда Трампа спросили, как прошла встреча с Зеленским и обсуждали ли они прекращение огня:

Во время пресс-подхода Дональда Трампа спросили, как прошла встреча с Зеленским и обсуждали ли они прекращение огня:

Читать

Латвийский след в «свадьбе» 9-летней украинской девочки с 22-летним британцем в парижском Диснейленде

Выбор редакции 19:43

Выбор редакции 0 комментариев

В субботу, 21 июня, в парке аттракционов Диснейленд под Парижем должна была пройти свадьба. Однако при прибытии «невесты», гражданки Украины, сотрудники парка обнаружили, что это всего лишь ребенок. Несмотря на гипотезу прокуратуры о постановке свадьбы, четыре человека были задержаны.

В субботу, 21 июня, в парке аттракционов Диснейленд под Парижем должна была пройти свадьба. Однако при прибытии «невесты», гражданки Украины, сотрудники парка обнаружили, что это всего лишь ребенок. Несмотря на гипотезу прокуратуры о постановке свадьбы, четыре человека были задержаны.

Читать