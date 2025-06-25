Семейные тёплые моменты в гостеприимном городе Друскининкай Надо ехать! Редакция PRESS 25 июня, 2025 12:37 Надо ехать!

Хотя Друскининкай заслуженно носит титул старейшего литовского курорта, его сердце не перестаёт биться в стремительном ритме. Неудивительно, что в этом живом, открытом новым идеям городе слышны шаги детей — ежегодно Друскининкай посещают сотни семей, которые могут насладиться не только великолепной природой и разнообразными оздоровительными и рекреационными услугами, но и окунуться в море развлечений.

От лета до зимы и обратно

Многие уже знают, что знаменитый курортный аквапарк — отличное место отдыха как для родителей, так и для малышей. Это воднoe царство наполняет радостью. Для самых маленьких здесь есть детская паровая сауна, горки, бассейн с минеральной водой, близкой к воде Балтийского моря, и даже песок. Аналогичные бассейны и аквапарки есть и в других санаториях и оздоровительно-рекреационных комплексах Друскининaй.

Те же, кто скучает по зимним удовольствиям, легко могут перенестись в холодное время года — буквально по воздуху. К услугам «Снежной арены» (Snow Arena) идёт канатная дорога прямо из аквапарка. Это уникальный экологичный транспорт, скользящий над вершинами сосен и открывающий живописные виды с высоты птичьего полёта.

Стоит напомнить, что на «Snow Arena» найдут занятия как самые маленькие, так и самые старшие члены семьи, а в картодроме «Snow Kart» малыши могут попробовать азартную поездку на картингах.

Увидеть, испытать и исследовать

Друскининкай предлагает множество других развлечений, не дающих скучать ни детям разных возрастов и интересов, ни взрослым.

Для самых младших курорт предлагает посетить семейный парк развлечений «О кас чя?» («Что здесь?»). Здесь каждый найдёт занятие по душе — от «белого каньона» и пиратского острова до верёвочных троп и уголков для спокойствия.

Тем, кто стремится узнать что-то новое, открыт лесной музей «Эхо леса» (Girios aidas). Это отличное место, чтобы познакомиться с птицами, насекомыми, животными и природой Дзукии, а также поучаствовать в интерактивных играх. В музее проводятся выставки по керамике, янтарю, резьбе и другим ремёслам.

Ещё одна информационно-увлекательная точка — городской музей и галерея Друскининкай. Приглашается вся семья увидеть уникальную экспозицию истории курорта вживую. Собрав группу из пяти человек, можно принять участие в познавательных экскурсиях. А посетив музей, расположенный в вилле Linksma, стоит подняться на башенку, откуда открывается захватывающая панорама Друскининкай.

Детство среди деревьев

Для творческих и образовательных занятий, знакомства с произведениями художников и покупки авторского искусства гости приглашаются в культурно-ремесленный центр «Кузница искусств» (Menų kalvė).

Ещё одно интересное место — творческий дом «Соляная студия» (Druskos studija). Здесь дети узнают об истории города, попробуют особую соль Друскининкай, создадут скульптуры из соли и сделают личный сувенир.

А знали ли вы, что в курорте есть дом, где можно ходить… по потолку? Если хочется посмотреть мир с ног на голову — обязательно загляните в перевёрнутый дом в Друскининкай.

Тем, кто предпочитает активный отдых, открывается приключенческий парк «Uno» — здесь верёвочные маршруты среди деревьев приглашают всю семью преодолевать смелые препятствия и получать яркие впечатления.

Не менее незабываемые впечатления ждут детей на летних лагерях на курорте — участников ожидают активные физические занятия, увлекательные развлечения и творческий подъём.

Маршруты новых открытий

Конечно, один из популярных способов познакомиться с Друскининкай всей семьёй — это путешествия по городу. Исторический экскурсионный поезд приглашает на увлекательный тур по замечательным местам курорта.

Любителей неспешных прогулок порадует специальная карта маршрутов, составленная так, чтобы маленькие путешественники не уставали.

Богатый парками курорт — настоящее облегчение не только для пешеходов. Протяжённость велосипедных маршрутов в Друскининкай и окрестностях превышает 60 км — они позволяют наслаждаться природными пейзажами и исследовать достопримечательности как на велосипеде, так и на самокатах.

По пути стоит заглянуть в оздоровительно-рекреационные парк им. К. Динейкa, где есть игровые площадки, качели, горки, батутики и другие развлечения. Также гости найдут волейбольные и баскетбольные площадки, теннисные столы.

Можно арендовать велосипед или веломобиль на нескольких пунктах проката — подходит для всей семьи. Остаётся лишь выбрать маршрут и отправиться навстречу незабываемым открытиям и впечатлениям.

Друскининкaй— самый дружелюбный литовский курорт для семей с детьми

Согласно исследованию национального туристического агентства «Путешествуй по Литве» (Keliauk Lietuvoje), проведённому в 2024 году, курорт признан самым адаптированным для семей с детьми городом в Литве и таким, который постоянно предлагает этим гостям что‑то новое.

Ознакомьтесь с курортом с семьёй: druskininkai.lt