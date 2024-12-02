Сейм не хочет ревизий Госконтроля: на что он тратит наши налоги?

Депутаты пока не готовы к глубокому анализу расходов Сейма. Недавно парламент отверг возможность того, что его может проверять Государственный контроль. Вместо этого рассматриваются альтернативные варианты, но без конкретных планов.

Спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) оценивает бюджет Сейма как пропорциональный, так как немало сделано для поиска возможностей экономии. Правда, экономия на самом деле не означает отказ от чего-то.

Например, из первоначально запланированных почти 570 000 евро на компенсацию депутатам за транспорт и аренду будет сэкономлено всего 47 000 евро, которые в любом случае не будут использованы.

Также запланировано сокращение 18,5 должностей в Сейме, но это в большей степени связано с оптимизацией, уже проведенной в этом и прошлом году.

С другой стороны, например, бюджет на наем внештатных работников в следующем году увеличится с 67 000 до 93 000 евро.

Зарплаты депутатов Сейма, используя разрешенный потолок в 2,6%, вырастут на 110 евро (с 4220) до 4330 евро). Их замораживание не было поддержано в Сейме, и повышение меньше чем на 2,6% тоже не рассматривалось. Сейм сам планирует собственный бюджет.

(Lsm.lv)