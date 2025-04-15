Седокова стала частой гостьей светских мероприятий: «Это мой выбор»

На недавней музыкальной премии певица только сфотографировалась — общаться с журналистами она наотрез отказалась. После этого выхода на звезду в очередной раз обрушился хейт, многие пользователи Сети посчитали, что ей нельзя светиться на публике из-за того, что в конце прошлого года скончался ее бывший муж.

Анна возмутилась и ответила хейтерам, мол, все раздают ей советы о том, как надо скорбеть, но никто не знает, через что она проходит.

«Он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой. А о нем говорили, как о великом спортсмене, а не все это… И я буду стараться жить, любить, работать. Это мой выбор. Он намного сложнее, его обсуждают и осуждают. Намного проще опустить руки и больше ничего не хотеть и ничего не делать. Но я выбираю путь сильного человека», — заявляла она.

Минувшим вечером Седокова блистала в серебряном наряде, состоящем из корсета с откровенным декольте и длинной юбки. Артистку сопровождал брутальный охранник. Она предпочла не разговаривать о личном...