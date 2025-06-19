«Дорогие друзья, вот вынуждена быстро и экстренно снимать маленький репортаж, потому что только что со мной связался наш нотариус и сообщил мне о том, что Анна Владимировна Седокова подала заявление о вступлении в наследство. То есть Анна Владимировна Седокова понимает, осознает и страшится наступления тех последствий, что брачный договор, о котором я рассказывала, может быть отменен. А если она сейчас не подаст заявление на вступление в наследство, она не получит вообще ничего», — заявила Гаврилова.

Адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова объяснила, что певица в спешке оформляет документы, так как опасается отмены брачного контракта, который они заключили с баскетболистом. В этом случае артистка может остаться ни с чем.