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«Сделайте это пока не поздно. Будет только хуже»: Трамп призвал Иран заключить сделку по ядерной программе

Редакция PRESS 13 июня, 2025 21:15

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Президент США Дональд Трамп вновь обратился к властям Ирана с требованием немедленно заключить соглашение по ядерной программе. «Просто сделайте это, пока не поздно», — написал он в соцсетях после того, как Израиль нанес масштабный ракетный удар по военным и ядерным объектам в Иране.

Трамп напомнил, что еще при его президентстве Ирану «давали шанс за шансом» договориться, однако, по его словам, Тегеран так и не пошел на компромисс. Накануне израильской атаки он выразил сомнение в успехе продолжающихся переговоров, заявив, что теперь «менее уверен» в возможности заключения сделки.

В четверг истек 60-дневный срок, который Трамп ранее установил для согласования условий. Он настаивал на полном запрете обогащения урана, тогда как Иран настаивает на праве использовать его в мирных целях.

Трамп также отметил, что США располагают «самым смертоносным оружием в мире», значительная часть которого, по его словам, находится у Израиля — страны, которая «знает, как его применять». Он предупредил: «Будет только хуже. Иран должен заключить сделку, пока не потерял всё, включая то, что когда-то называли Иранской империей».

(Отметим, что термин «Иранская империя» не используется в научной среде. Речь, возможно, идет о Персидской империи, существовавшей в VI–IV веках до н. э. на территории современного Ирана и других регионов Ближнего Востока.)

Минувшей ночью Израиль нанес массированный удар по ключевым иранским объектам, в результате которого были уничтожены несколько высокопоставленных военных и ученые-ядерщики. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после атаки заявил о готовности «действовать столько, сколько потребуется», чтобы остановить ядерную программу Ирана.

Напомним, в 2015 году Иран заключил ядерную сделку с «шестеркой» международных посредников — пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией. Однако в 2018 году США при президенте Трампе вышли из соглашения и возобновили санкции. В ответ Тегеран начал постепенно отказываться от выполнения условий сделки.

По последним данным МАГАТЭ, за последние четыре года Иран значительно продвинулся в разработке ядерных технологий. Страна располагает запасами урана, обогащенного до 60% — этого достаточно для производства до шести ядерных боезарядов при доведении концентрации до 90%. По оценкам экспертов, Иран способен достичь этого уровня в течение от нескольких недель до года.

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