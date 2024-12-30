Считанные дни до Шенгена: в Румынии и Болгарии готовятся к открытию границ

Остались считанные дни до открытия границ между Румынией, Болгарией и их соседями по Шенгенской зоне, гарантирующей свободное передвижение сотням миллионов граждан ЕС.

Долгий путь Бухареста и Софии в Шенген завершился 12 декабря, когда Совет Евросоюза объявил о снятии контроля на сухопутных границах.

Еврокомиссия ещё в 2011 году объявила, что оба государства готовы к присоединиться к Шенгену, но вступление блокировалось Австрией. В Вене опасались, что новые члены не способны эффективно бороться с нелегальной миграцией.

В конце ноября на встрече в Будапеште вето наконец-то было снято.

Проверки на воздушных и морских границах были отменены в начале этого года, но это никак не облегчало жизнь автомобилистам, в частности дальнобойщикам, которые продолжали часами простаивать в пробках на въезде в Грецию или Венгрию.

При этом даже с 1 января не все препоны останутся в прошлом: выборочные проверки документов, по крайней мере в ближайшие полгода, сохранятся.

Шенгенская зона, одно из наиболее ощутимых достижений европейской интеграции, в настоящее время охватывает 29 стран и почти 450 миллионов человек.