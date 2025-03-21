Самолет airBaltic вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

СМИ опубликовало фотографию самолета airBaltic, который окружили машины экстренных служб, и выложили скриншот с сайта Flightradar24.

Сообщается, что самолет, на борту которого находились 117 человек, благополучно приземлился.

В AirBaltic подтвердили, что такой инцидент действительно имел место.

«Мы хотели бы уточнить, что рейс LX2250 авиакомпании SWISS из Цюриха в Будапешт, выполнявшийся самолетом AirBaltic Airbus A220-300 20 марта, вернулся в Цюрих из-за проблем с шасси.

Посадка прошла без происшествий, однако из-за возникшей неполадки самолет не смог самостоятельно добраться до места стоянки. Пассажиры были доставлены в терминал аэропорта на автобусах аэропорта. Их билеты перебронировали, и последующие рейсы LX2254 из Цюриха в Будапешт и LX2255 из Будапешта в Цюрих выполнялись на другом самолете", - сообщили в компании.

Пока еще слишком рано судить о технических вопросах. «В настоящее время самолет проходит технический осмотр, и инженеры готовят техническую оценку, которая будет представлена ​​производителю самолета и Агентству гражданской авиации. Безопасность самолета, экипажа и пассажиров в любых ситуациях является главным приоритетом airBaltic», — отмечают представители airBaltic.