С латышского на эстонский и обратно: объявлен конкурс переводов с денежным призом

Цель конкурса - способствовать профессиональному росту латышско-эстонских и эстонско- латышских переводчиков и увеличению числа взаимных переводов художественной, научной и политической литературы, а также поддерживать языковедов, журналистов и учителей, работающих с этими языкам, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

Победителей конкурса назовут министры иностранных дел Эстонии и Латвии.

На конкурс можно выдвигать кандидатов, которые своей деятельностью в 2024 году содействовали развитию сотрудничества двух стран тем, что осуществляли переводы с эстонского на латышский и с латышского на эстонский язык различных текстов и научных работ. На соискание премии может быть также номинирован журналист, учитель, преподаватель высшего учебного заведения или учреждения, который занимался преподаванием эстонского языка в Латвии или преподаванием латышского языка в Эстонии.

Размер премии - 5000 eвро, финансирование фонда поровну осуществляют Эстония и Латвия. В жюри конкурса входят представители министерств иностранных дел Эстонии и Латвии, а также специалисты в области литературы и языка.

Премия будет вручена в 16-й раз. В предыдущие годы ее лауреатами становились Майма Гринберга, Гунтарс Годиньш, Калев Калькун, Маргус Коннула, Лембит Ваба, Рута Карма, Валтс Эрнштрейтс и другие.