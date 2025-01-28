Русский союз Ринкевича и другие слова года: чем порадовал латышский язык в 2024-ом

Словом года было выбрано "apritīgs" (в переводе — "циклический" или "устойчивый"). В последнее время слово "apritīgs" особенно приглянулось латвийским политикам, которые описывают с его помощью идеальную экономику как "циклическую" или "устойчивую". В условиях нехватки стабильности в мире стремление говорить об устойчивости становится особенно актуальным.

За звание слова 2024 года также соревновались "piesienkorķis" (пластиковая крышка, прикрепленная к бутылке), "bēdiņš" (антипод "смайлика", символ грусти), а также "plašapmāns" (массовый обман).

Среди претендентов на худшее слово года первое место заняло "grafisks" ("графический"), которое, по мнению латышских языковедов, ошибочно используют вместо слов "прямой", "яркий", "натуралистический", "неприличный" или "жестокий". Аналогичная путаница, кстати, наблюдается и в английском языке.

Еще одним финалистом среди худших слов стало "rezultēties" ("результироваться"). Вместо него рекомендовано использовать более подходящие варианты: "vainagoties" ("увенчаться"), "novest pie" ("привести к"), "kļūt" ("стать"), "radīt" ("создать") или "izraisīt" ("вызвать"). Кроме того, критику вызвало употребление слова "virāls" ("вирусный") в значении "быстро распространяющийся" в любом контексте, а не только в отношении вирусов.

Среди обсуждаемых выражений оказалось также "solo vecāks", "solomamma" и "solotēvs" (буквально "соло-родитель", "соло-мама", "соло-папа"). Жюри призвало Терминологическую комиссию найти более благозвучные аналоги этим словам. Однако очевидным вариантом может быть "родитель-одиночка" или "одинокая мать/отец".

Самым неудачным выражением года признали высказывание Министерства образования и науки, адресованное депутату оппозиции Рамоне Петравиче: "Первичное выявление школ, которые не соответствуют запланированным критериям, является статистически легко достижимым ожидаемым результатом". Что именно хотело выразить министерство, так и осталось неясным.

Зато крылатой фразой 2024 года стало высказывание президента Латвии Эдгара Ринкевича, прозвучавшее в новогоднем обращении: "Ja nu nesanāks. A ja nu sanāk?" ("Если не получится. А если получится?").

В этом же обращении Ринкевич предложил "время от времени наступать на грабли", но использование русского союза "а" вместо латышского "bet" вызвало большее негодование у языковедов.

Среди других неоднозначных высказываний оказалась запись в Twitter: "Правительство возглавлял Кариньш, а Сейм — Миериня" (игра слов, где кариньш переводится как "войнушка", а миериня — как "мирок").

Также упомянули премьер-министра Эвику Силиню, которая во время заседания Сейма крикнула депутату Эдварду Смилтену: "Не подавись, не проблюйся!".

Отдельно выделили и слова председателя Комиссии Сейма Яниса Рейрса, который во время обсуждения госбюджета заявил: "Кворум будет, но сходить в туалет будет сложно".

В 2023 году словом года в Латвии стало "atdēvēšana" ("переименование"). Этот выбор был связан с массовым процессом смены названий улиц в городах страны.

Среди новых слов 2023 года появились такие, как "snidzināt" (мокрый снег, похожий на снегодождь), "kailendārds" (календарь с эротическими фото, от слова kails — "голый"), а также "sveškauns" (стыд за другого человека). Последнее имеет аналоги и в других языках, например, в русском это известное выражение "испанский стыд".

Опрос "Слово года, худшее слово и крылатая фраза" проводится уже 22-й раз Латышской группой развития языка при Рижском латышском обществе совместно с Союзом писателей Латвии.