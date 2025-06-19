Руководство США готовится к возможному удару по Ирану в ближайшие дни или выходные: Bloomberg

Речь может идти о ближайших выходных, отметили некоторые собеседники издания. Однако ситуация все еще развивается и может измениться, признают они: еще несколько дней назад Трамп склонялся к идее принудить Иран к отказу от разработки ядерного оружия.

Накануне о том, что президент Дональд Трамп одобрил план американского удара по Ирану, но отложил его исполнение, сообщила Wall Street Journal.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности удара по ядерным объектам Ирана, Трамп сказал:

-Может, я это сделаю, а может, и не сделаю. Никто не знает, что я собираюсь сделать...

...Ближайшие сутки-двое станут критическими для определения позиции США, цитировала свои источники американская ABC.