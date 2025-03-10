Рубио: 83% программ USAID отменены, Госдеп переймет остаток

Вашингтон отменяет 83 процента программ Агентства США по международному развитию (USAID), заявил в понедельник, 10 марта, госсекретарь США Марко Рубио. "В рамках 5200 контрактов, которые теперь отменяются, десятки миллиардов долларов были потрачены не в национальных интересах Соединенных Штатов (а в некоторых случаях даже вопреки им)", - написал он в соцсети X.

По словам Рубио, оставшимися программами USAID будет управлять Госдепартамент. "В сотрудничестве с Конгрессом мы намерены сделать так, чтобы оставшиеся 18% (вероятно, Рубио имел в виду 17%. - Ред.) программ (около 1000), которые мы сохраняем, теперь более эффективно управлялись Государственным департаментом", - добавил американский госсекретарь, назвав реформу международной помощи США "исторической" и поблагодарив за участие в ней Департамент эффективности правительства (DOGE) США, неофициально возглавляемый миллиардером Илоном Маском.

USAID отвечает за управление гражданской зарубежной помощью и сотрудничество в области развития. Годовой бюджет этого независимого агентства ранее составлял 42,8 миллиарда долларов (41,5 млрд евро).